Ehemalige BUGA-Stadt weckt Interesse bei Touristen

Die ausgebuchte CMT 2023 in Stuttgart endet am heutigen Sonntag so erfolgreich wie lange nicht mehr. Die vollen Messehallen machten deutlich: viele Menschen haben nach zwei Jahren mit erschwerten Reisebedingungen mehr denn je Lust auf Urlaub. Die ehemalige Bundesgartenschaustadt Heilbronn kann von dieser Urlaubslust voll profitieren, ist sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) sicher. Die Gespräche am Stand in Messehalle sechs hätten gezeigt: Heilbronn steht bei vielen Reiselustigen als Urlaubsziel im Jahr 2023 auf der Liste.

Foto: Landesmesse Stuttgart Volle Messehallen bei der CMT 2023

„Die ganze Woche war eine ausnehmend gute Stimmung an unserem Messestand, der gleich am Eingang von Halle sechs neben dem Stand des Heilbronner Science Centers experimenta lag“, erklärt Steffen Schoch. Generell könne sich der Tourismus in Baden-Württemberg zufrieden mit einem außergewöhnlich hohen Interesse der Messebesucher zeigen, findet er. Auch Heilbronn, das Heilbronner Land und das Science Center experimenta hätten viele Besucher angezogen. Aus Gesprächen am Stand zieht der Heilbronn-Marketing-Chef die Erkenntnis, „dass Heilbronn inzwischen bei vielen Menschen als Destination auf der Urlaubs-Liste steht und mit den Themen Wein, experimenta und Neckar verbunden wird“. Die Veranstaltungen, zum Beispiel der Trollinger Marathon oder das Heilbronner Weindorf und allgemein die Weinangebote der Stadt hätten die Standbesucher besonders interessiert, berichtet Franziska Hagner von der HMG über die Nachfragen der Stand-Besucher. Natürlich hätte ein Fokus auch auf den attraktiven Angeboten der experimenta gelegen, die sich am Nachbarstand präsentiert hat.

Zufrieden mit dem Interesse der CMT-Besucher zeigt sich auch Knut-Philip Möller. Der Geschäftsführer des Bad Wimpfener Hotels Neues Tor ist für den Verbund „the Rägion Hotels“ steht am Freitag am Heilbronner Messestand. „Diesen Auftritt auf der CMT hätten die 15 Hotels, die sich zu den Rägion Hotels zusammengeschlossen haben einzeln niemals erreicht“, bilanziert er und freut sich auch über 500 Teilnehmer am Gewinnspiel.

www.heilbronn.de/tourismus