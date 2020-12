Einkaufen und genießen? Ganz sicher in Heilbronn!

Weihnachtsmärkte sowie das traditionelle Nightshopping am 5. Dezember können in Heilbronn in diesem Jahr nicht stattfinden. Unter dem Motto »Tannenduft und Lichterglanz« sorgt stattdessen ein erweitertes Beleuchtungs- und Dekorations-Konzept dafür, dass in der Innenstadt auch ohne Weihnachtsmarkt eine weihnachtliche Atmosphäre einkehrt – alles natürlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygienevorschriften.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und kaum etwas bereitet mehr Freude, als seine Lieben am Tag des Fests mit einem besonderen Geschenk zu überraschen. In Zeiten von Social Distancing und Abstand spielt die Gemeinschaft, das aneinander denken und das füreinander da Sein eine noch größere Rolle, als sonst.

Unter dem Motto »Tannenduft und Lichterglanz« sorgt in diesem Jahr ein erweitertes Beleuchtungs- und Dekorations-Konzept dafür, dass in der Innenstadt auch ohne Weihnachtsmarkt eine weihnachtliche Atmosphäre einkehrt. »Zur Vorfreude auf Weihnachten gehören die entspannten Weihnachtseinkäufe einfach mit dazu«, findet der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), Steffen Schoch.

Mit kleinen, feinen und zusätzlichen Akzenten habe man in der Adventszeit auch ohne Weihnachtsmarkt den Rahmen für einen atmosphärischen Einkaufsbummel in der Heilbronner Innenstadt geschaffen. Dass die Kunden in der Adventszeit ein entspanntes Einkaufserlebnis erwartet, betont der Vorsitzende der stadtinitiative Heilbronn e.V.: »Bewährte Hygiene-Konzepte und Abstandsregeln sind eingespielt und ermöglichen während der gesamten Vorweihnachtszeit ein sicheres Einkaufen«, so Gauß.

Das weihnachtliche Nightshopping am 5. Dezember wird in diesem Jahr nicht stattfinden. »In der aktuellen Situation ist es nicht angebracht, die Kunden alle zu einem festen Termin zum Shoppen einzuladen und somit Enge und Gewusel in Kauf zu nehmen«, erklärt Steffen Schoch. Ein sicheres und entspanntes Einkaufserlebnis hätten die Kunden hingegen, wenn sie ihre Einkäufe auf die gesamte Vorweihnachtszeit ausdehnen.

Wie wichtig das Weihnachtsgeschäft für die aktuell leidende Branche ist, weiß auch City-Managerin Irina Guzina: »Es geht um viel für den stationären Handel. Wir alle sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir für den Erhalt einer vitalen Innenstadt in diesen Zeiten an der Seite des Handels und der Gastronomen stehen müssen«, sagt Guzina und ruft dazu auf, in diesem Jahr noch bewusster regional einzukaufen und den Service des stationären Handels zu nutzen.

Die Heilbronner Händler und Gastronomen hätten sich für die Weihnachtszeit besondere Aktionen und Angebote überlegt. Zunehmend würden beispielsweise Modeboutiquen ihren Kunden als speziellen Service auch Einzeltermine zum »Private Shopping« anbieten.

Einen umfassenden Überblick über das Handels- und Gastronomieangebot der Heilbronner Innenstadt bietet der Shop- und Gastrofinder auf der städtischen Website

www.heilbronn.de/Shopping. Hier sind aktuell auch die Lieferservices und Abholangebote der Gastronomie abgebildet.