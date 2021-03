Einzelhandel in Heilbronn darf wieder öffnen

Ab Montag, 8. März, dürfen in Heilbronn die Geschäfte wieder öffnen. Grund ist die seit mehreren Tagen niedrig gebliebene Inzidenzzahl im Stadtkreis. Der Einzelhandel muss sich allerdings an Schutzauflagen halten.

Nach dem Beschluss der Bundesregierung am 3. März, der festlegte, dass Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Landkreisen oder Stadtkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz (also mindestens fünf Tage in Folge) unter 50 möglich sind, hat der Stadtkreis Heilbronn es geschafft: Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) verkündete in einem Videostatement: Der Handel werde am Montag »in voller Breite öffnen«. Er freue sich für die Perspektive für den Handel, betone aber auch: »Gleiches hätte ich mir auch für die Gastronomie gewünscht.«

Die Öffnungen des Einzelhandels sind allerdings mit einigen Auflagen verbunden: So ist nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in den Geschäften erlaubt, je nach Ladengröße. Es gelten hier weiterhin die Hygieneauflagen, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter: Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske), Begrenzung der Kundenzahl auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter (m²) für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren Kunden für jede weiteren 20 m² Verkaufsfläche. Bei einer Inzidenz unter 50 pro 100.000 Einwohnern, wie es zurzeit in Heilbronn der Fall ist, ist keine Voranmeldung nötig. Zugleich kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an, bei steigenden Fallzahlen wieder streng durchgreifen zu wollen. Steige die Inzidenz regional an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, greift die »Notbremse« und die Lockerungen werden wieder zurückgenommen.

»Ich danke allen, die beruflich und privat dazu beigetragen haben, dieses Ziel zu erreichen«, freut sich Harry Mergel und betont: »Es geht nur gemeinsam.«