Erlebnispark Tripsdrill öffnet wieder mit rasanten Neuheiten

Gute Neuigkeiten: Der Erlebnis- und Wildpark Tripsdrill öffnet wieder seine Pforten! Mit zwei neu eröffneten Achterbahnen stürzen sie sich mit "Volldampf" und "Hals-Über-Kopf" etwas verspätet in die neue Saison.

Saisonstart am 29. Mai

Erlebnis- und Wildpark Tripsdrill

Ab dem 29. Mai ist in Tripsdrill wieder grenzenloser Spaß mit über 100 originellen Attraktionen angesagt. Rasante Achterbahnen lassen den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen. Für alle, die es lieber gemütlicher angehen lassen, stehen zahlreiche Familien-Attraktionen bereit. Hoch hinaus geht es mit dem Höhenflug, einem turbulenten Flug-Duell. Die neue Spielewelt „Sägewerk“, einer der größten Abenteuerspielplätze in Süddeutschland, bietet mit rund 250 Spielelementen auf 1.400 m² Spaß für Kinder jeden Alters. Auch bei Wind und Wetter können sich die jüngsten Besucher im Gaudi-Viertel austoben. Von dieser Vielfalt sind sowohl Besucher als auch Fachleute begeistert: 2019 wurde Tripsdrill daher erneut als bester Erlebnispark Europas (< 1 Mio. Besucher) ausgezeichnet.

Zwei neue Achterbahnen im Doppelpack

Erlebnis- und Wildpark Tripsdrill

2020 steht in Tripsdrill Großes bevor: Im Laufe des Frühjahrs werden mit „Volldampf“ und „Hals-über-Kopf“ gleich zwei neue Achterbahnen im Doppelpack eröffnen und in einen atemberaubenden Wettstreit treten. Bei „Volldampf“ handelt es sich um eine Familien-Achterbahn, deren Gestaltung vom Volkslied „Auf der schwäbsche Eisebahne“ inspiriert ist. Auf einer Streckenlänge von ca. 500 Metern fährt die Bahn, von einer nostalgisch anmutenden Dampflokmotive gezogen, auf bis zu 22 Meter Höhe. Mit „Volldampf“ geht es nicht nur vorwärts, sondern auch im Rückwärtsschuss bergab. Bei „Hals-über-Kopf“ werden die Fahrgäste auf einer Streckenlänge von rund 800 Metern in unter der Schiene hängenden Sitzen auf bis zu 80 km/h beschleunigt – ein rasanter Spaß mit gleich vier Überschlägen. Die Thematisierung geht auf die „Sieben Schwaben“ zurück, einer mehrere hundert Jahre alten Sage. Die Sieben Schwaben stürzten sich einst, mit einer riesigen Lanze bewaffnet, Hals über Kopf ins Abenteuer: Ihr waghalsiges Ziel war, ein furchterregendes Ungeheuer am Bodensee aufzuspüren. Das Gesamtkonzept, das zwei Achterbahnen in einer Doppelanlage kombiniert, wurde eigens für Tripsdrill entwickelt.

Hautnahes Naturerlebnis im Wildparadies Tripsdrill

Erlebnis- und Wildpark Tripsdrill

Wer das Wildparadies Tripsdrill besuchen möchte, muss nicht bis zum Frühjahr warten: Der naturnahe Wildpark, der auf 47 ha reichlich Platz für über 50 Tierarten bietet, ist ganzjährig geöffnet. Im Winter finden die folgenden Programmpunkte an allen Wochenenden und in den Faschingsferien statt: Die Greifvogel-Flugschau präsentiert um 11.30 und 15.30 Uhr die Flugkünste von Adler, Geier und Falke. Um 13.45 Uhr (außer freitags) folgt die Fütterung der Fischotter. Bei der Fütterungsrunde um 14.30 Uhr gewährt der Wildhüter einen Einblick in das Leben von Wolf, Luchs, Bär & Wildkatze (ebenfalls außer freitags). Für noch mehr Naturerlebnis sorgen der Walderlebnispfad und der große Abenteuerspielpatz. Die rustikale Wildsau-Schenke hat im Winter ebenfalls an allen Wochenenden und in den Ferien geöffnet. Sie lädt mitten im Wildparadies zu deftigen Leckereien am lodernden Kaminfeuer ein.

Aktuelle Informationen:

Der Erlebnispark startet am 29. Mai ab 9.00 Uhr verspätet in die neue Saison.

Das Wildparadies ist wieder täglich ab 9.00 Uhr geöffnet.

Wichtig: Ab sofort können neue Tickets ausschließlich tagesdatiert im Online-Shop erworben werden. Weitere Informationen zu Auflagen und Schutzmaßnahmen finden Sie hier.

Übernachtungen im Natur-Resort seit 18. Mai wieder möglich

Weitere Informationen zu Auflagen und Schutzmaßnahmen finden Sie hier.