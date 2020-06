Eröffnung des Weinpavillons

Nach dem BUGA-Erfolg öffnet der Weinpavillon verspätet seine Pforten. Hier wird täglich von Dienstag bis Sonntag Wein an alle ausgeschenkt. 14 Weingüter und die WG Heilbronn präsentieren ihr Sortiment vor Wienliebhabern, Spaziergängern und Touristen.

Weinpavillon als Anknüpfung am BUGA-Erfolg

Als Anlehnung an den BUGA-Erfolg »Weinstand auf dem Gartenschaugelände« wird mit dem Weinpavillon ein neues Angebot in Heilbronn angeknüpft. Rund 300.000 Euro hat die Fertigstellung des Weinpavillons am Ende gekostet. Beteiligt waren dabei ausschließlich regionale Unternehmen. Nachdem der Weinpavillon an der Neckarbühne schon am 17. April hätte öffnen sollen, was dann aufgrund von Corona-Maßnahmen verschoben wurde, ist nun die große Eröffnung auf den 4. Juni angesetzt. Von 16 Uhr Dienstag bis Freitag und 14 Uhr Samstag und Sonntag werden die Mitarbeiter des Weinpavillons an der Neckarbühne Wein an Touristen, Spaziergänger und Wein-Liebhaber ausschenken. Vorerst sei geplant, den Weinpavillon bis zum 6. Oktober offen zu halten. Eine geplante Wiedereröffnung ist der 17. April 2021.

Sortimentvielfalt

Insgesamt 14 Weingärten, zusammen mit der Genossenschaftskellerei Heilbronn geben dort eine Kostprobe ihres Sortiments. Ausgeschenkt werden Wein und Sekt in Gläsern in 0,1l, 0,25l und als ganze Flaschen. Auf den Gläsern liegt ein Pfand von 2 Euro. Damit es eine leichte Abwechslung gibt, ist ein regelmäßiger Sortimentwechsel geplant. Dieser findet dieses Jahr vermutlich im August statt. Zum Wein werden Kleinigkeiten serviert. »Wengerter-Fladen, verschiedene frische Aufstriche und ein Vesperbrettle«, nennt Jürgen Sawall, Küchenchef der Wein Villa Beispiele. Nichts Großes, denn sie »möchten der ansässigen Gastronomie keine Konkurrenz machen«. Viel mehr hofft er auf eine Zusammenarbeit im späteren Verlauf.

Weinpräsentierung von Wein.Im.Puls

An acht Donnerstagen werden die regionalen Jungwinzer Wein.Im.Puls ihre Weine präsentieren, untermalt mit Live-Musik an der Neckarbühne. Der erste Termin wird der 23. Juli sein. Bis dahin wird gehofft, dass die Hygienemaßnahmen weiter gelockert werden.

Es ist für ausreichend Hygiene gesorgt: Am Ausschank werden Kunden und Mitarbeiter durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt. Nur in der Mitte der Scheibe ist ein Loch, durch das der Wein gereicht werden kann. Werden Gäste am Platz bedient, tragen die Mitarbeiter den Vorschriften entsprechend einen Mundschutz. Generell gelten die allgemeinen Regeln für die Gastronomie. Um den Pavillon dementsprechend vorzubereiten, beginnen die Mitarbeiter ungefähr eine Stunde vor der Öffnung mit der Vorbereitung.

Aufwertung der Weinkultur in Planung

Generell wird eine Aufwertung des Themas Weinkultur geplant. »Wir wollen einen weiteren wichtigen Weinakzent im Stadtbild etablieren«, erklärt Karl Seiter, Sprecher der Wein Villa. Um das zu erreichen, wird von einem Wein-Dreiklang bestehend aus der Wein Villa, dem am 6./7. Juni öffnenden Weinausschank des Verkehrsvereins am Wartberg und dem Weinpavillon gesprochen. Beispielsweise sollen die Stadtführungen, die bald wieder beginnen, künftig auch am Weinpavillon enden. Mit einem gratis Glas Wein natürlich. Das Glas wird dann von der HMG gesponsert. Auch ein Wein Panorama Weg in der Innenstadt oder ein Neckargläsle als Wein to go wird in Erwägung gezogen, sodass sich vielleicht in ganz Heilbronn verteilt ein kleines Weindorf bildet. Sawall sagt dazu: »Ich träume von einem Weinwanderweg in der Innenstadt«. Und vielleicht gibt es das - Weinavillons überall in der Innenstadt - irgendwann.