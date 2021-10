Erster Schnellladepark in Heilbronn auf dem Edeka Ueltzhöfer-Gelände eingeweiht

Ein weiterer, wichtiger Schritt für die E-Mobiltät in Heilbronn ist getätigt. Auf dem Gelände bei der Firma Edeka Ueltzhöfer in der Charlottenstraße wurde ein Schnellladepark eingerichtet. Vier Ladesäulen können hier ab sofort rund um die Uhr genutzt werden.

Schlussendlich ging es sehr schnell: »Die Entscheidung, auf unserem Gelände einen Schnellladepark zu installieren, wurde letztes Jahr gefällt, im August begannen die Baumaßnahmen und jetzt können die Ladesäulen wenige Wochen später in Betrieb genommen werden«, erklärt Steffen Ueltzhöfer, Geschäftsführer von Edeka Ueltzhöfer. Der Standort auf dem Gelände des Edeka in der Charlottenstraße sei ideal: Parken, anschließen, Einkaufen gehen. »Sobald man den Markt verlässt, ist das Auto aufgeladen.«

Die insgesamt vier Schnellladesäulen wurden von dem Energieversorgungsunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg sowie der ZEAG Energie AG umgesetzt. Die Säulen bieten acht ultraschnelle HPC-Ladepunkte (High Power Charging), an denen E-Autos, je nach Fahrzeugtyp, mit bis zu 300 Kilowatt Leistung laden können. So lassen sich, je nach Fahrzeugtyp, in nur fünf Minuten bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite gewinnen. Für einen Einkauf bei Edeka reiche eine solch kurze Zeit natürlich nicht aus, wie Steffen Ueltzhöfer lachend versichert, »das ist maximal ein Schnelldurchlauf.« Umso besser also: Nach einem Wocheneinkauf von durchschnittlich 30 Minuten ist vollgeladen. Durch die Ladesäulen fließt dabei zu 100 Prozent Ökostrom. »Uns ist es enorm wichtig, Schnellladung in die Innenstädte zu bringen«, erklärt Dr. Felix Teufel von der EnBW. Die Ladeinfrastruktur müsse da sein, wo auch der Kunde ist.

»Der neue Schnellladepark beantwortet eine der zentralen Fragen der E-Mobilität: Gibt es überhaupt genug Ladeplätze«, erklärt ZEAG-Vorstand Franc Schütz. Gemeinsam mit der EnBW hat die ZEAG Energie AG der Schnellladepark geplant und sich um die Genehmigungen der entsprechenden Behörden gekümmert. Positiv hervorzuheben sei nicht zuletzt die zentrale Lage in Innenstadtnähe, der Standort sei wunderbar gewählt. »Wir nehmen das Thema sehr ernst und sind froh, das wir es gemeinsam so schnell umsetzen konnten«, so Schütz.

»Der Schnellladepark ergänz die bislang 160 Normalladesäulen in Heilbronn und bietet eine zusätzliche Versorgungssicherheit für die Bevölkerung«, freut sich Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel. Dem ehrgeizigen Ziel der Stadt, die höchste Dichte an E-Ladepunkten in der Region zu bieten, sei man auf diese Weise ein gutes Stück näher gekommen. »So katapultieren wir uns in die Zukunft und leisten einen Beitrag für das enorm wichtige Thema Klimaschutz.«

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, auch für Edeka Ueltzhöfer. An vier Standorten des Unternehmens gibt es bereits normale Ladesäulen. »Klimaschutz steht zurecht derzeit stark im Fokus der Öffentlichkeit, entsprechend geben wir da Vollgas«, so Steffen Ueltzhöfer. Die Schnellladestation in der Charlottenstraße biete nun ideale Voraussetzungen für die Bedürfnisse der Kunden, die ihre E-Autos laden müssen. Anders als der restliche Parkplatz wird der Schnellladepark auch nachts bewirtschaftet und kann rund um die Uhr genutzt werden.