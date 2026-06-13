Erster Tag der offenen Baustelle am IPAI Campus Heilbronn

Rund 1200 Neugierige fanden sich am Samstag, 13. Juni auf dem IPAI Gelände zum ersten Tag der offenen Baustelle ein. Acht Monate nach dem ersten Spatenstich konnten sie hier den Baufortschritt des 30 Hektar großen Bauprojektes, der Innovationspark für Künstliche Intelligenz, begutachten.

Das Interesse an dem Angebot war groß, wie IPAI-Pressevertreter Patrick Pickhan erklärt: "Innerhalb weniger Stunden waren wir komplett ausgebucht." Die Tour startete auf den IPAI Spaces im Heilbronner Zukunftspark, bevor die Touren gestaffelt im 20-Minuten-Takt mit Shuttlebussen zu der Baustelle gefahren wurden. Dort wurde den Interessierten eine geführte Tour über die Baustelle gegeben. Seit dem ersten Spatenstich im Oktober 2025 wurde das gesamte Areal ausgehoben und die Fundamente für den ersten Bauabschnitt fertiggestellt. Hier entsteht eine Mobility Hub – Eingangsbereich und Zentrum des zukünftigen Innovationsparks, der als Parkhaus und Logistikzentrum dienen soll. Die ersten vier Gebäude gehören zum ersten Bauabschnitt, der Ende 2027 vollendet werden soll. "Das umfasst alles, was man braucht, damit das Areal in Betrieb genommen werden kann«, erläutert Pickhan. Das Projekt befindet sich nach aktuellem Stand voll im Zeitplan. 30 Hektar groß soll der zukünftige IPAI Campus werden, was einer Fläche von 42 Fußballfeldern entspreche. Dazu gehört auch eine öffentlich zugängliche Fläche mit Radwegen und einer Parkanlage, denn, so Pickhan, der IPAI Campus sei auch als Ort der Begegnung und des Austauschs gedacht. Die abseitige Lage des IPAI-Geländes in Neckargartach könne unter Umständen durch das geplante Seilbahn-Projekt der Stadt Heilbronn ausgeglichen werden.

140 Unternehmen sind bereits Teil des IPAI-Netzwerks. Zukünftig sollen rund 5000 Personen in dem Innovationspark arbeiten und forschen. Über die Gesamtkosten geben die Beteiligten keine Auskunft, bekannt sind Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg und der Dieter-Schwarz-Stiftung. Der Tag der offenen Baustelle zeige, dass das Interesse von Seiten der Bevölkerung groß sei, so Patrick Pickhan. Eine Wiederholung zu gegebener Zeit sei nicht ausgeschlossen, auch wenn keine regelmäßigen Updates geplant seien: »Immerhin wollen wir ja auch fertig werden.«