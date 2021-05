Erstwohnsitzkampagne Heilbronn: Stadt übergibt 25 Fahrräder

Einen nagelneuen City-Cruiser durften sich diese Woche 25 Studierende in der Harmonie abholen. Die rot-weiß-blauen Flitzer wurden bereits zum sechsten Mal im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne der Stadt Heilbronn verlost. Fand die Übergabe sonst in feierlichem Rahmen statt, wurden die Räder dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal ohne Begleitprogramm unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Harmonie ausgegeben. Die Freude über die handgemachten Stadtfahrräder war groß wie immer.

Oberbürgermeister Harry Mergel dankte den Studierenden in einer Videobotschaft dafür, dass sie sich mit der Ummeldung ihres Erstwohnsitzes nach Heilbronn zur jungen Universitätsstadt bekennen.

„Das Heilbronn-Fahrrad bietet die Möglichkeit, sich Corona-konform sportlich zu betätigen und die neue Heimat zum Beispiel entlang des Neckars zu erkunden“, sagte Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, welche die kontaktlose Übergabe für die Stadt organisiert hatte.

Alle Studierenden, die 2020 ihren Hauptwohnsitz nach Heilbronn verlegt haben, konnten an der Verlosungsaktion im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne der Stadt Heilbronn teilnehmen. 25 wurden dann per Losverfahren zum Gewinner.

Infos unter www.heilbronn.de