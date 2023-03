Fast 100.000 Krokusse blühen schon bald am Neckarufer

Heilbronner Vereine haben in einer gemeinsamen Aktion im Herbst 40.000 verschiedene Krokusknollen in den Boden gesteckt. Das Grünflächenamt und das Betriebsamt der Stadt Heilbronn haben weitere 55.000 ergänzt. Am Samstagvormittag hat Oberbürgermeister Harry Mergel im Beisein zahlreicher Gäste eine Infotafel enthüllt, die auf diese Aktion hinweist.

„Alle die heute hier sind, tun mehr als ihre Pflicht für unsere Stadt“, mit diesen Worten bedankte sich Oberbürgermeister Harry Mergel bei den gut 70 Vereinsvertretern und Freunden der Vereine am Samstagmorgen bei der Enthüllung der Infotafel zum Blauen Band am Neckar. Auf Initiative des Verkehrsvereins haben sich Mitglieder und Freunde von Verkehrsverein Heilbronn e.V., Heilbronner Bürgerstiftung, Freunde der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 e.V. und Förderverein Garten- und Baukultur e.V. zusammengefunden, 40.000 verschiedene Krokusknollen gespendet und in Kooperation mit dem Grünflächenamt und dem Betriebsamt der Stadt Heilbronn in einer gemeinsamen Pflanzaktion im Oktober vergangenen Jahres fast 100.000 Krokusknollen in die Erde gebracht. Oberbürgermeister Harry Mergel erinnert auch an den Vorgänger des Heilbronner Verkehrsvereins mit dem wunderbar passenden Namen Verschönerungsverein, der heute, insbesondere zusammen mit den Freunden der Bundesgartenschau, schon zahlreiche Verschönerungsaktionen in der Stadt und in den Weinbergen initiiert hat und auch für die Zukunft gemeinsame Pläne schmiedet.

Um die Gäste in Stimmung zu versetzen, rezitiert die Sprecherin Kerstin Müller als Vertreterin vom Literaturhaus Heilbronn das wohl bekannteste Frühlingsgedicht „Der Frühling lässt sein blaues Band“ des deutschen Lyrikers Eduard Mörike. Das Gedicht beschreibt die Sehnsucht nach dem Frühling, nach milder Luft und ersten Blüten nach langen dunklen Wintertagen. „Diese Frühlingsgefühle bringt die Bürgeraktion „Blaues Band“ an das Neckarufer zwischen Götzenturmbrücke und Rosenbergbrücke und soll vielen Passanten in den nächsten Tagen große Freude bereiten“, betont auch Hartmut Weimann, Vorsitzender der Buga-Freunde und Sprecher der Vereine.

Rund 100.000 Krokusknollen sind schon gesteckt. In einer weiteren gemeinsamen Pflanzaktion im Herbst sollen weitere 100.000 Krokusknollen folgen. „Die blühenden Krokusse an der Flaniermeile zwischen Freibad Neckarhalde und Götzenturmbrücke sollen dann stets Lust auf den Frühling in unserer wunderschönen Stadt am Neckar machen“, versprach auch Baubürgermeister Andreas Ringle.

Weitere Informationen www.heilbronn.de