Fünf Kandidaten bewerben sich für das höchste Amt in Württemberg

Die Spannung bei den Bewerbern steigt. Am 28. November 2024 wird die 59. Württemberger Weinkönigin gewählt. Erstmals ein männlicher Bewerber bei der großen Bühnenshow. Tickets sind über die Homepage des Weinbauverbands erhältlich.

Die 59. Württemberger Weinkönigin wird im Rahmen der öffentlichen Krönungsveranstaltung am 28. November 2024 im Konzert- & Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn gewählt. Mitte November trafen sich die Bewerber zum gemeinsamen Kennenlernen und zur Vorbereitung auf die Bühnenshow. Wie auch in den Weinbaugebieten Rheinhessen und Ahr könnte im kommenden Amtsjahr erstmals eine männliche Hoheit das Weinbaugebiet Württemberg repräsentieren. Peter Albrecht, Vizepräsident des Weinbauverbands erörtert die Hintergründe: „Der Entscheidung geht ein längerer Abstimmungsprozess innerhalb des Vorstands des Weinbauverbands voraus. In einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung von unter anderem ehemaligen Weinköniginnen und Vertretern von Vinissima Württemberg, dem

Weininstitut Württemberg, sowie der Jungwinzergruppe Wein.Im.Puls haben wir gemeinschaftlich beschlossen, ernsthafte männliche Bewerbungen zu prüfen und zuzulassen. Bei fünf Bewerbern für drei Kronen hat die Jury, bestehend aus Persönlichkeiten der Presse, Weinwirtschaft, Tourismus und Politik am 28. November eine echte Wahl. Alle fünf Kandidaten wären ideale Repräsentanten für Württembergs Wein, sowie seine Winzer und Winzerinnen.“

Für den Fall einer Wahl würde Moritz Ocker Württembergs erster Weinprinz oder Weinkönig. Im Vergleich zu den weiblichen Kandidaten würde er allerdings keinen Kopfschmuck, sondern eine an die Stilistik der aktuellen Kronen angelehnte Amtskette tragen. „Die durchweg positiven Rückmeldungen und Erfahrungen aus anderen Weinbaugebieten bestärken uns in der Entscheidung,“ sieht Verbandsgeschäftsführer Hermann Morast durchaus Chancen für die Aufwertung und Modernisierung des Amtes durch die Zulassung männlicher Bewerber. „Ungeachtet des Geschlechts liegt es an den Bewerbern selbst, wer in der großen Bühnenshow am 28. November die Jury von sich und seiner Leidenschaft für Württembergs Weinbau überzeugen kann.“

Die Bewerber im Kurzporträt:

Janina Hötzer (25) aus Ilsfeld kam über den Freundeskreis bereits als kleines Kind in Kontakt mit dem Weinbau und hilft nicht nur bei der Weinlese, sondern seit zehn Jahren auch in einer Weinstube aus. Die hauptberufliche Kauffrau für Büromanagement fasziniert die Entstehung des Weins und liebt es im Rahmen von beispielsweise Weinproben, Württemberger Weine vor allem der jüngeren Generation näher zu bringen.

Moritz Ocker (28) aus Ilsfeld befindet sich in den Endzügen seines Lehramtsstudiums. Über seine Freunde wurde er von der Faszination Wein ergriffen, sodass er seit einigen Jahren als Leiter des Servicepersonals in einem Weingut unter anderem für die Betreuung von Veranstaltungen und Messen verantwortlich ist. Ihn fasziniert der Anbau einzelner Rebsorten und die Sensorik der Württemberger Weine, die er zukünftig gerne repräsentieren möchte.

Ines Pfeiffer (29) aus Korntal-Münchingen ist verantwortlich für Social Media und das online Marketing der Echt Württemberger Weinmacher. Ihre Leidenschaft für Wein wurde vom Großvater und den Eltern geweckt und wuchs durch viele Begegnungen mit Winzern. Für die anerkannte Beraterin für Deutschen Wein ist Wein ist einfach einmalig und die Rolle als Weinhoheit demnach mehr als nur ein symbolisches Amt.

Lisa Schmid (22) aus Besigheim stammt aus einer Winzerfamilie, die in fünfter Generation Weinberge bewirtschaftet. Bereits im Alter von sechs Jahren trug sie ihre eigene Kinder-Butte und besaß ihre erste Rebschere. Die Industrieelektrikerin verbringt viel Freizeit in den Steillagen entlang des Neckars und möchte als Weinkönigin vor allem jungen Menschen die Besonderheiten Württembergs und hierbei auch das kulturelle Erbe näherbringen.

Kim Weißflog (20) aus Lauffen a.N. begann nach dem Abitur ein Studium der Bildungswissenschaften. Sie hat das Glück einen herangehenden Winzer als ihren

Lebensgefährten nennen zu dürfen. Durch ihn und die Arbeit in seinem Familienweingut entdeckte sie die Liebe zum Wein und seinem Anbau. Bei Weinfesten oder festlichen Anlässen auf dem Weingut kam sie mit vielen Kunden in Kontakt. Ihre Eindrücke und die Faszination Weinbau möchte sie als Weinkönigin gerne weitertragen.

Hinweis zur Wahlveranstaltung:

Die 59. Württemberger Weinkönigin wird im Rahmen der öffentlichen Krönungsveranstaltung am 28. November 2024 im Konzert- & Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn gewählt. Das kurzweilige Bühnenprogramm wird moderiert vom Chefredakteur der Heilbronner Stimme, Uwe Heer. Für die musikalische Unterhaltung sorgt eine junge Musikergruppe aus den Reihen der Popakademie Baden-Württemberg. Einlass inklusive Sektempfang und kleinem Vesper ist um 18.00 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Im Preis ist der Sektempfang, ein Vesperteller und eine Auswahl lokaler Weine enthalten.

Tickets sind ausschließlich über die Homepage des Weinbauverbands (www.weinbauverband-wuerttemberg.de) erhältlich. Der Vorverkauf endet aus organisatorischen Gründen am 25. November 2024 um 08.00 Uhr. Es gibt keine Abendkasse.