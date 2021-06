Glasfaserausbau in Heilbronn: Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF) unterzeichnete mit dem neuen Partner, der Deutschen GigaNetz GmbH eine Kooperationsvereinbarung zum eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes in Heilbronn.

»Diese Vereinbarung ist ein absoluter Meilenstein für die künftige Entwicklung der Region«, erklärte Harry Mergel, Vorsitzender der WHF und Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. »Ein flächendeckender Glasfaserausbau ist ein unabdingbarer Standortfaktor für die Region, der sich entscheidend auf die Attraktivität und Lebensqualität auswirkt.« Er freue sich, dass man mit einem starken Partner auf einem guten Weg sei.

Auch Soeren Wendler von der Deutschen GigaNetz GmbH sieht die Entwicklung als besonderen Tag für das Unternehmen: »In den vergangenen 12 Monaten der Zusammenarbeit haben wir uns in die Region verliebt. Die getroffene Vereinbarung ist eine perfekte Grundlage, um den flächendeckenden Ausbau und unsere signifikaten Investitionspläne umzusetzen.« Die potentielle Investitionssumme wird auf rund 2 Milliarden Euro geschätzt. Diese soll eigenwirtschaftlich refinanziert werden. Auf diese Weise könne den Kunden mit Fiber-to-the-home schnelles und zukunftssicheres Internet mit einer nachhaltigen Infrastruktur geboten werden.

Von Seiten der Deutschen GigaNetz GmbH sei nun ein umgehender Beginn der Vorbereitungen in mehreren Kommunen geplant, an vielen Stellen ist noch 2021 ein Baubeginn vorgesehen. Dieser regionale Ansatz drückt sich auch im Gigabitkompetenzzentrum aus. Dieses, so der WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm, schafft durch seine Bündelungsfunktion zum einen die kritische Masse um als Region für einen flächendeckenden Ausbau mit hohem eigenwirtschaftlichem Anteil durch die Telekommunikationsunternehmen wahrgenommen zu werden. Deshalb war es für den gesamten Prozess sehr bedeutsam, dass sich die WHF-Gesellschafter zur Einrichtung des GKZ bei der WHF entschieden haben und dieses auch durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel tragen. Im Hintergrund ist das GKZ bereits seit einigen Wochen aktiv, da schon eine Vielzahl an Kommunen aus der Region Heilbronn-Franken den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Kooperation mit der DGN in ihre jeweiligen Gremien eingebracht und beraten haben. Operativ kann dabei das GKZ auf die Breitbandexpertise der Spezialisten der tktVivax GmbH und PwC Legal zurückgreifen, die beide auch die WHF im bisherigen Verfahren bereits intensiv begleitet haben.