Grundsteinlegung für neues Wohnprojekt in der Heilbronner Nordstadt

Es sei ein sicheres Zeichen dafür, »dass in Heilbronn was geht!«, so Andreas Ringle stolz. Der Heilbronner Baubürgermeister legte am Freitag, 25. September, gemeinsam mit Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn, den Grundstein für ein neues Bauprojekt in der Feyerabendstraße neben dem Lidl-Gelände. Bis 2028 sollen hier drei frei stehende Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 46 Wohnungen gebaut werden.

Gerade in Anbetracht der dynamischen Stadtentwicklung sei der Wohnungsbau in Heilbronn wichtiger denn je, betonte Andreas Ringle. »Das Ziel muss sein, bestehende Flächen intensiver, besser und nach Möglichkeit auch umweltverträglicher zu nutzen.« Das 2400 Quadratmeter große Areal neben dem Lidl-Gelände in der Feyerabendstraße sei ideal für das Bauprojekt. Ein wichtiger Aspekt sei dabei auch die Bezahlbarkeit der künftigen Wohnungen in 2-, 3- und 4-Zimmer-Größen. Der Fokus, so Dominik Buchta von der Stadtsiedlung, liege auf mittleren und kleinen Haushalten. »Deshalb werden 25 der 46 Wohnungen geförderter Wohnraum sein«, kündigte Buchta an.

Der Grundstein wurde gemeinsam mit einer Zeitkapsel mit Bildern von der Historie des Geländes am Freitag gelegt. Bis es endgültig mit dem Bau losgehen kann, dauert es aber noch ein bisschen. Bei Aushebungen wurden archäologische Funde aus der Jungsteinzeit entdeckt. Diese müssen nun zunächst untersucht werden. »Dem wollen wir nicht im Wege stehen und wir sind schon gespannt, was dort herausgefunden wird«, erklärt Dominik Buchta. Trotzdem sei die Stadtsiedlung zuversichtlich, dass das Bauprojekt zügig vorankommt. So ist die Vollendung des Rohbaus bereits für das kommende Jahr geplant, die Fertigstellung soll im 1. Quartal 2028 erfolgen.

»Die Nordstadt ist ein Bereich mit hoher Lebensqualität«, erklärte Andreas Ringle. Er wünscht allen Beteiligten »einen reibungslosen und erfolgreichen Bauverlauf.«