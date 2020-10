Guter Start der Sulmtal Alm: Dienstags bis Sonntags als Wirtshaus

Der erste Monat ist fast um – und es war ein Traumstart in der Sulmtal-Alm. Denn neben den ­jeweils ausverkauften Veranstaltung an den ersten zwei Wochenenden kann man im Wirtshaus mit Almhütten-Atmosphäre von Dienstag bis Sonntag leckere schwäbisch-alpine Küche genießen – und dieses Angebot wurde sehr gut angenommen. Das A-la-Carte-Angebot wird durch ­gastronomische ­Tages-Aktionen von Raclette bis Rostbraten-Tag ­ergänzt.

Die ersten beiden Wochenenden waren für die Sulmtal-Alm ein Traumstart »von Null auf Hundert«, denn sowohl bei den Dorfrockern und Firma Holunder am Eröffnungswochenende als auch bei den Wasenrockern am darauf folgenden Samstag war man ausverkauft. Trotzdem hatten die Gäste viel Platz und den geforderten Abstand. Mit einem abgestimmten Corona-konformen Hygiene-Konzept konnten sich alle Gäste sicher fühlen. Nachdem die Corona-Zahlen deutlich gestiegen waren, zeigten sich die Betreiber verantwortungsvoll und sagte die Samstags-Veranstaltungen der »Oktober-Alm« ab, noch bevor dies seitens der neuen Verordnung notwendig geworden wäre, und man führte den Samstag a-la-carte im ­Wirtshausbetrieb durch, was auf großes Lob bei den Gästen stieß.

Auch unter der Woche wurde die Sulmtal-Alm von Anfang an im a-la-carte Betrieb gut angenommen. Denn es ist an jedem Tag ­etwas Besonderes geboten, von Dienstag bis Sonntag gibt es in der Almhütte mit Alpenflair eine passende Mischung aus alpiner und schwäbischer Küche – hier ist von Kässpätzle und Rösti bis zum Zwiebelrostbraten für jeden etwas dabei. Ergänzt wird das vielfältige a-la-Carte-Angebot durch täglich wechselnde Aktionen und zünftige Hüttenmusik. Beim »Raclette Abend« am Dienstag bekommt man seinen eigenen Raclette-Grill und kann sich seine Pfännchen aus einer reichhaltigen Auswahl an Zutaten zusammenstellen. Am Mittwoch kann beim »Schwoba-Tag« ordentlich gespart werden, denn es gibt gleich sieben Gerichte für nur 7,77 Euro. Am Donnerstag können die Gäste bei der »Almburger Night« unter einer großen Auswahl an teils außergewöhnlichen Burgern wählen. Am Freitag heißt es »Schnitzel-Alm«: viele ­verschiedene Schnitzelvariationen überraschen die Gäste. Der Samstag steht unter dem Motto »Rostbraten Tag«, Daneben gibt es samstags alle Cocktails für nur 5,50 Euro. Am Sonntag kann morgens die eigene Küche ruhig kalt bleiben, denn beim Alm Frühstücks Brunch gibt es (fast) alles, was das Herz ­begehrt. Da der Restaurantbetrieb, bis auf die erfüllten Abstandsregeln, von der Corona-Verordnung nicht betroffen ist, hofft die Sulmtal-Alm im November und Dezember auf hoffentlich weitere zünftige Wirtshaustage, an denen Sie ihren Gästen ein wenig Lebensfreude vermitteln kann.

In den kommenden Wochen stehen noch einige Dinner-Shows an, die nach der aktuellen Corona-Verordnung, Stand 26.10.20, als Kulturveranstaltungen stattfinden können. Auf der Homepage wird über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Die Sulmtal-Alm ist jedenfalls mit viel Platz und einem guten Abstands- und Hygienekonzept auf die kommenden Wochen vorbereitet. Reservierungen und Ticketkäufe kann man telefonisch (07134-5260-444), per E-Mail (kontakt@sulmtal-alm.de) oder über die Website (www.sulmtal-alm.de) vornehmen.