Junge Handwerkerinnen aus der Region sind Bundessiegerinnen im Leistungswettbewerb

In diesem Jahr hat der weibliche Handwerker-Nachwuchs die Nase vorn. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks holten sich zwei junge Frauen, die in der Region ausgebildet wurden, eine der begehrten Platzierungen. »Bembé Parkett GmbH & Co. KG aus Bad Mergentheim kann stolz sein, die beste junge Parkettlegerin Deutschlands ausgebildet zu haben«, berichtet die Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Lisa Kujau aus Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen setzte sich bei einer Arbeitsprobe an der staatlichen Berufsschule in Neustadt an der Aisch gegen ihre Mitbewerber aus Deutschland durch und holte den ersten Platz. In einem virtuellen Wettbewerb sicherte sich Zerspanungsmechanikerin im Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme Nancy Vogel aus Cleebronn den dritten Platz. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei der Schunk GmbH & Co. KG in Lauffen am Neckar.

Qualifiziert hatten sich die beiden jungen Handwerkerinnen für den Bundesentscheid durch ihre ersten Plätze auf Kammer- und danach auf Landesebene. »Alle Teilnehmer haben in diesem Jahr ihr Können und ihre Leidenschaft für ihr Handwerk trotz erschwerter Bedingungen eindrucksvoll bewiesen. Darauf können sie sehr stolz sein«, betont Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

»Das gilt natürlich auch für die Betriebe, die durch ihre Ausbildungsleistung das gute Abschneiden im Wettbewerb möglich gemacht haben«, so Schnörr. Die Schlussfeier des 69. bundesweiten Leistungswettbewerbs am kommenden Samstag, 5. Dezember wird als Livestream ab 13 Uhr unter www.zdh.de/plw-2020 übertragen. Die Festrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.