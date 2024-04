Heilbronn ist Teil eines bundesweiten Stadtmarketing-Netzwerks

Der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) in Wuppertal in den 7-köpfigen Bundesvorstand gewählt. Die bcsd mit fast 600 Mitgliedern vertritt als Bundesverband City- und Stadtmarketingorganisationen aus mehr als 450 Städten des gesamten Bundesgebiets und fördert den Austausch um die besten Ideen und Maßnahmen von vitalen und funktionierenden Innenstädten.

Rund 270 Stadtexperten kamen vom 21.-23. April 2024 im Rahmen des Deutschen Stadtmarketingtags zum Thema "Stadt für Alle - Echt jetzt?" auf Einladung der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bcsd) und der Stadt Wuppertal zusammen. Die Tagung, die Fachleute aus den Bereichen Stadtmarketing, Stadtentwicklung und verwandten Disziplinen zusammenbringt, widmete sich in diesem Jahr der drängenden Frage, wie sozialer Zusammenhalt in unseren Städten zukünftig gestaltet werden kann.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Steffen Schoch einstimmig in das 7-köpfige Team des Bundesvorstandes gewählt, das von Bernadette Spinnen (Münster Marketing) als Bundesvorsitzende, Gerald Leppa (Braunschweig Stadtmarketing) und Karmen Strahonja (Stadtmarketing Mannheim) als Stellvertreter geleitet wird. Mit im Bundesvorstand sind auch Michael Gerber (Erlebnis Bremerhaven), Katja Teixeira (Stadtmarketing Siegen) und Michael Metzler (Esslinger Stadtmarketing und Tourismus).

Steffen Schoch, der nunmehr im zehnten Jahr die Heilbronn Marketing GmbH als Geschäftsführer leitet und dem Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus ein persönliches Anliegen sind, will im Vorstand seine über 35-jährige bundesweite berufliche Erfahrung aus der Baustoffindustrie, der regionalen Standort- und Wirtschaftsförderung und im Tourismus ehrenamtlich einbringen und auch Ideen aus diesem Netzwerk in Heilbronn umsetzen. Schoch ist zudem Dozent für diese Themen an der DHBW Heilbronn und an der VWA in Freiburg und Geschäftsführer des Vereins „Wir für Heilbronn e.V.“, der sich um die Entwicklung Heilbronns kümmert.