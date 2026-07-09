Heilbronn präsentiert sich als „Weinsüden Weinort“ – Weinbau prägt auch das Titeljahr als Grüne Hauptstadt Europas 2027

Im Rahmen der TMBW-Infofahrt nach Heilbronn haben TMBW-Geschäftsführerin Christine Schönhuber (Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg) und HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch in dieser Woche gemeinsam mit den Weinsüden-Themenmanagerinnen Svenja Hertweck und Sonja Kocher den WeinVilla-Wein-Pavillon an der Neckarbühne Heilbronn als „Weinsüden Weinort“ sichtbar gemacht.

Als älteste Weinstadt Württembergs bietet Heilbronn ideale Voraussetzungen, um Wein und Weinkultur authentisch zu erleben. Besucherinnen und Besucher können Weinverkostungen direkt auf den Weingütern genießen, traditionelle Besenwirtschaften besuchen sowie das Heilbronner Weindorf und zahlreiche Weinfeste auf den Weingütern erleben. Regionale Spezialitäten und ausgezeichnete Weine lassen sich dabei genussvoll miteinander verbinden. Zudem gibt es zahlreiche moderne Vinotheken in der Innenstadt, um den regionalen Wein auf vielfältige Art zu entdecken.

Der Wein Panorama Weg eröffnet eindrucksvolle Ausblicke auf die Reblandschaft und vermittelt spannende Einblicke in den Weinbau. Ergänzt wird das Angebot durch abwechslungsreiche Weinwander- und Weinradwege, die dazu einladen, die Kulturlandschaft rund um Heilbronn aktiv zu entdecken. Der Weinbau wird zudem im Titeljahr als Grüne Hauptstadt Europas 2027 eine zentrale Rolle spielen und die enge Verbindung von Natur, Kulturlandschaft, Genuss und nachhaltiger Stadtentwicklung erlebbar machen.

Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, betont: „Mit dem WeinVilla-Wein-Pavillon an der Neckarbühne haben wir einen Ort geschaffen, an dem die Vielfalt des Heilbronner Weinbaus mitten in der Stadt erlebbar wird. Seine zentrale Lage zwischen Bildungscampus, dem Neckarbogen, der Innenstadt sowie dem Hagenbucher See vor der experimenta – Deutschlands größtem Science Center – macht ihn zu einem idealen Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Von hier aus lässt sich Heilbronns Wein- und Genusskultur auf besondere Weise entdecken – bei einem Glas regionalen Weins ebenso wie auf Touren durch unsere Weinberge, zu Weingütern und Weinfesten.“

Weitere Informationen unter www.weinsueden.de und visit.heilbronn.de