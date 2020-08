wirfürHN - Heilbronn sagt Danke!

Die Heilbronn Marketing GmbH hat mit der Unterstützung vieler Partner – darunter auch MORITZ – eine »Danke- und Mutmachkampagne« mit dem Titel #wifürHN ins Leben gerufen. Sie soll den Menschen Dank für ihre Disziplin bei der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen aussprechen und dazu aufrufen, Mutig in die Zukunft zu blicken.

Wie viele Menschen, Organisationen und Unternehmen in Heilbronn, lässt sich auch die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) nicht entmutigen. »Unsere Aufgabe ist es, über Heilbronn zu sprechen, Menschen glücklich zu machen, sie in die Stadt zu holen, sie die vielen schönen Ecken in der Stadt entdecken zu lassen und einen unverwechselbaren Erlebnisraum zu schaffen«, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG.

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel dankt der HMG für die Aktion, die mit einem Augenzwinkern farbenfrohe, starke und fröhliche Motive in diese nicht immer einfache Zeit bringe. »Ich bin immer noch beeindruckt, wie die Menschen zusammenhalten und das Beste aus dieser Ausnahmesituation machen«, sagt Mergel. Nach einem außergewöhnlich schönen und Ereignisreichen Jahr 2019 sei Heilbronn mit viel Schwung ins Jahr 2020 gestartet. »Die weltweite Corona-Epidemie zwingt uns leider, unsere Geschwindigkeit zu reduzieren«, sagt Mergel

Steffen Schoch hält es deshalb für »umso wichtiger, in der derzeitigen Situation, wo viele Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Künstler- und Kulturanbieter finanziell auf der Kippe stehen, aufmerksamkeitsstark auf unsere Stadt und deren Leistungen hinzuweisen.« Mit der mehrstufigen Kampagne will die HMG sukzessive auf die Lockerungen reagieren und die Menschen Schritt für Schritt auf ihrem Weg in den Alltag begleiten.

Weitere Infos zur Kampagne und den Teilnehmern unter www.heilbronn.de/tourismus/wirfuerhn-kampagne.html