Heilbronner Lichterfest: Festival-Stimmung am Neckar

100.000 Menschen feierten vom Freitag, 23. bis Sonntagabend 25. Juni in Heilbronn und ließen sich von Livemusik, Feuer- und Lasershow und allerlei Spektakel entlang der Neckarmeile verzaubern.

Aus der ganzen Region schwärmten die Festival-Besucher in die Innenstadt um sich von dem großen Programm und natürlich den rund 60 Gastro-Ständen verwöhnen zu lassen. Das dreitägige Programm bot mit verschiedenen renommierten Bands, DJs und Bühnenprogramm für jeden Besucher das Richtige. Großen Anklang fanden die gelben Entlein des Round Table Clubs, die am Sonntagnachmittag zu Tausenden den Neckar runterschwammen, aber auch die Boote des Drachenbootcups von der Union Böckingen sorgten ordentlich für Action. Natürlich kamen auch die Kinder nicht zu kurz, die trotz der hohen Temperaturen am Sonntagnachmittag mit viel Interesse am Familienprogramm teilnahmen.

Den größten Andrang und das Highlight für die wohl meisten Besucher waren ohne Frage die spektakulären Feuer- und Laser-Shows am Freitag- und Samstagabend. Die bunten Lichtinstallationen zogen sich entlang des Flusses und endeten mit einer orchestrierten Lasershow über dem Neckar am Science Center experimenta. Am Freitagabend fand auf dem Bildungscampus zeitgleich die erfolgreiche und durch die Verlängerung der Lichterfest-Meile auch lichtdurchflutete Nacht der Wissenschaft statt. So wurden durch diese beiden Veranstaltungen Campus und Innenstadt zusammengeführt.

Eröffnet wurde der Freitagabend mit Lorena Huber und ihrer Band, die passend zum Motto des Fests "alles leuchtet" von Joy Denalane sang, und mit dem anschließenden spritzigen Fassanstich eines Fasses Käthchen Bier durch den Oberbürgermeister Harry Mergel und Käthchen Franziska Maurer.

Schon jetzt plant die HMG am neuen Termin, der voraussichtlich wieder am letzten Juniwochenende vom 28. bis 30. Juni 2024 sein wird. Dabei sollen vor allem die Licht- und Feuershows optimiert werden, um noch mehr Menschen den uneingeschränkten Blick zu ermöglichen und den Engpass an der Cluss-Brücke zu entzerren. Weitere Bühnen mit noch vielfältigerem Musikprogramm sollen den Besuchern noch mehr Programmauswahl ermöglichen.

Rückblickend war das Lichterfest ein voller Erfolg und ein friedliches Fest, denn auch die Sicherheitskräfte von Security über DLRG zu DRK berichten von keinen außergewöhnlichen oder nennenswerten Einsätzen. Geschäftsführer der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH Steffen Schoch zeigt sich überwältigt nach dem aufregenden Wochenende: "Das Lichterfest wurde so gut angenommen, dass wir selbst überrascht waren." Er freut sich, dass mit dem Programm am Neckar von jung bis Alt, Besucher aus der ganzen Region und darüber hinaus, erreicht wurden und betitelt das diesjährige Lichterfest als ein ganz besonderes Stadtfest, welches nicht zuletzt wegen seine Neckar-Lage in der ganzen Region einzigartig ist.