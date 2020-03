Die Heilbronner Hafenmarkt-Passage feiert 66. Jubiläum

Zerstörung, Schließungen, fehlende Kunden­frequenz – in den vergangenen 65 Jahren stand die Hafenmarkt-Passage in Heilbronn häufig kurz vor dem Ende. Doch heute ist die Einkaufsmeile in der Gustav-Binder-Straße stärker als je zuvor.

Das liegt nicht zuletzt an den vielfältigen und abwechslungsreichen Geschäften, die mit bunten und oft ungewöhnlichen Angeboten in die gemüt­liche Straße am Hafenmarktturm locken.

Fast wirkt es wie eine kleine Insel inmitten der Heilbronner Innenstadt. Während anderswo Passanten eher hektisch von A nach B laufen, wird in der kleinen Passage in der Gustav-Binder-Straße viel gemütlicher gegangen, fast schon geschlendert. Unter den charakteristischen, weit vorstehenden Glas­dächern bleiben viele Passanten immer wieder stehen, gucken neugierig in die Schaufenster und betreten dann einen der vielen kleinen und großen Läden.

»Einen Hauch von Großstadt« – mit diesen Worten wurde die Hafen­markt-Passage zu ihrer Eröffnung im Sommer 1954 beschrieben. Eine moderne interessante Neuheit sollte sie sein, eine eigenwilligere, modern gehaltene Straße, die sich bewusst von den damals üblichen Bau- und Designkonventionen abheben sollte: Der Architekt und Bauherr aus Stuttgart hatte die Sockel der Läden mit grün glasierten Tonplatten so angelegt, dass sie an den benachbarten Häfelesmarkt erinnern sollten. Säulen in den Innen- und Außenbereichen dienten als optische Trennung der Läden.

1990 wurde die Passage für rund 1,5 Millionen Mark aufwendig neu gestaltet. Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen entstanden auch die heute so charakteristischen eleganten Glasdächer, durch die der Hafenmarktsturm »regelrecht in Szene gesetzt« wurde, wie es Kunsthistoriker Markus Löffelhardt beschrieb.

Nachdem die Hafenmarkt-Passage um 2011 noch mit Leer­ständen und fehlender Besucherfrequenz zu kämpfen hatte, ist die Kultgasse heute vielseitiger denn je. 2015 eröffneten die Inhaber der Möbelmanufaktur Performa einen Pop-up-Store, der bis heute erhalten geblieben ist. Auch gastronomische Angebote wie Michels Küche folgten schnell und belebten neben den alt eingesessenen Traditionsgeschäften wie Eskasa oder die Galerie Seiler die Hafenmarkt-Passage zusätzlich wieder.

»Ich gehe einfach sehr gerne hier lang spazieren, es ist so schön gemütlich und es gibt immer etwas zu entdecken«, schildert eine Passantin in der Hafenmarkt-Passage auf Nachfrage von MORITZ. »Die Kulisse mit dem Turm, die überdachten Läden, hier stimmt einfach alles für mich.« Zusätzlich blühte die Passage in den vergangenen Jahren bei Veranstaltungen wie bei »Jazz und Einkauf in Heilbronn« durch Chöre und Passanten besonders auf.

Für die Ladeneigentümer wie auch für die Heilbronner ist klar: In der Gustav-Binder-Straße steckt noch viel Potenzial – und auch nach 65 Jahren ist die Hafenmarkt-Passage immer noch jederzeit einen Besuch wert.