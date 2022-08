Heilbronner Herbstmesse 2022: Auf in die zweite Runde

Vom 29. September bis 3. Oktober findet – wieder unter der Schirmherrschaft des Heilbronner OBs Herrn Harry Mergel – die Heilbronner Herbst­messe auf der Theresienwiese statt. Auf über 40.000 m² erwartet der Veranstalter in diesem Jahr zwischen 40.- und 50.000 Besucher. Für Aussteller sind noch einige wenige Restplätze frei.

Der Veranstalter verspricht eine Messe für die ganze Familie mit einem Mega-Show-Programm für Groß und Klein. Besucher können sich auf eine vielfältige und erlebnisreiche Messe mit Anbietern und Produkten aus den Bereichen Bauen, sanieren renovieren; Haus & Garten, Tierbedarf; Job & Karriere; Wohnen, Ambiente; Mode & Lyfestyle; Kulinarik, Genusswelt, Kreativität, Freizeit, Reisen, Tourismus, Wellness, Gesundheit und vieles mehr freuen. Auch im Außenbereich wird allerhand geboten - von den namhaften Autohäusern unserer Region, - bis hin zu Caravans, Camping, Pools, Saunen, einen Biergarten und vieles mehr.

In diesem Jahr wird es erstmals eine Halle »Heilbronn präsentiert sich« geben. Als absolutes Highlight wird sich hier in einem großen Bereich die Startup-Szene vom Campus Heilbronn mit bis zu 80 Startups an 15 Ständen vor Ort oder medial präsentieren. Hier kann man auch Teilnehmer der TV-Show »Die Höhle der Löwen« hautnah treffen – z.B. den Erfinder des »Superbikes« mit dem schon Rennfahrer und Investor Nico Rosberg gefahren ist. Auf einer eigenen Showbühne der Startups wird ein vielfältiges und interessantes Programm geboten. Auch in diesem Jahr wird es eine große Messe-Eröffnung mit dem Schirmherren der Messe, Oberbürgermeister Herrn Harry Mergel geben. Beginn ist am 29. September ab 11 Uhr auf der großen Radio Ton-Bühne unter musikalischer Begleitung der Zollkapelle Nürnberg. Aber nicht nur an diesem Tag wird auf dieser Bühne Vollgas gegeben. Es wird täglich Livemusik geben, wie zum Beispiel die 25 Mann starke Trachtenkapelle MV Mückenloch, die schon als Vorgruppe bei den »Zillertaler Schürzenjägern« für Stimmung gesorgt hat. Im Außenbereich wird es im Biergarten eine zweite Bühne mit Livemusik geben. Das Festzelt wird in diesem Jahr neuen Glanz erhalten. Der Veranstalter konnte die Metzgerei Geiger aus Heilbronn als Festzeltwirt gewinnen. Für ein ganz besonderes Zelt- Ambiente werden dabei auch besondere Leuchtmodule der Firma Solona sorgen.

Zur vergangenen Messe konnte coronabedingt kein Kinderbereich angeboten werden. Das wird auf der diesjährigen Messe anders sein: In Kooperation mit der Heilbronner Stimme wird es auf 500 m² für die kleinen Gäste einen großen Kinderbereich geben. Geplant sind Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken, ein großer Malbereich, Glitzertattoos und vieles mehr, was die Kinderherzen höher schlagen lässt. Das Messemaskottchen Kürbi wird unterwegs sein, Autogramme geben und für Fotos zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird die Heilbronner Herbstmesse mit Mittelalterständen abgerundet.

Das Programm wird ab dem 15. September unter www.hnh-herbstmesse.de veröffentlicht.

Heilbronner Herbstmesse

Do. 29. September bis Mo. 3. Oktober

Theresienwiese, Heilbronn

Programm und Tickets unter www.hnh-herbstmesse.de