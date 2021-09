Heilbronner Herbstmesse (13. bis 17.10.): Highlight im Jahr 2021

Eigentlich war sie bereits für das vergangene Jahr geplant gewesen. Nun wird die Heilbronner Herbstmesse vom 13. bis 17. Oktober auf der Theresienwiese stattfinden. Erwartet werden rund 50.000 Besucher.

Endlich geht es los, freut sich auch Steffen Schoch, Geschäftsführer von Heilbronn Marketing: »Inmitten des Aufbaulärms zu sitzen, da geht einem das Herz auf.« Die Heilbronner Herbstmesse, die 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr Realität werden. »Wir ziehen das durch«, gibt sich Messeleiter Dieter Link entschlossen. Es sei allen Betreibern eine Herzensangelegenheit. Damit solle auch ein Zeichen für Messeveranstalter in der gesamten Region gesetzt werden. »Eine Verbrauchermesse ist ja auch Antrieb und Wirtschaftsmotor.« Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, setzen die Betreiber auf der Herbstmesse auf 3G sowie ein Ampelsystem, eine Registrierung vorab sowie auf genau bemessene und ausgeschilderte Laufwege.

An den fünf Messetagen präsentieren sich in den über 20 Messe-Hallen, die sich zurzeit im Aufbau befinden, Aussteller aus 28 Themenbereichen. Daneben wird es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf Showbühnen und in Vortragsräumen geben. Auf dem Gelände der Theresienwiese wird zudem ein Mittelaltermarkt mit mehr als 50 Ständen für kindgerechte Unterhaltung sorgen. Das ursprünglich geplante Eventzelt, in dem unter anderem die Band Schürzenjäger zum Messehighlight werden sollte, muss leider entfallen, der Auftritt wird auf das nächste Jahr verlegt, da sich die Band dazu entschloss, in diesem Jahr noch keine Konzerte zu geben. »Das ist aus unserer Sicht völlig verständlich, unter den aktuellen Umständen ist es nicht möglich, die gewünschte Partystimmung zu erzeugen«, erklärt Pressesprecher Gerhard Schaaf. Er vertröstete, dass die Schürzenjäger bereits fest für 2022 zugesagt habe.

Als besonderes Highlight wird der Deutsche Bundestag mit einem großen Glaskuppel-Stand vertreten sein. Geplant ist eine interaktive Unterrichtsstunde in Form eines Vortrags zum parlamentarischen Geschehens, das sich besonders an Schulklassen wendet. Ergänzt wird das Angebot der Herbstmesse durch Show- und Kulinarikhallen. Immer mit dabei: Das Messe-Maskottchen »Kürbi«, das von Kindern der Kinderstube Nordstadthaus in Heilbronn entworfen wurde.

Ein zentrales Thema der Heilbronner Herbstmesse soll auch der Fachkräftemangel in der Region werden. »Auf der Messe geben wir nicht nur jungen Unternehmen die Gelegenheit, sich zu präsentieren«, so Gerhard Schaaf. »Alle Aussteller haben zudem die Chance, die lockere Atmosphäre für Vorstellungsgespräche in zwei separaten Vortragshallen zu nutzen.«

»Unterstützt werden wir von einer ganzen Reihe an starken Sponsoren und Partnern«, so Dieter Link. »Ohne sie wäre die Herbstmesse in dieser Form und in diesem Umfang nicht möglich gewesen.« Neben der AOK, Hofmeister, XXXLutz, Wüst und vielen weiteren ist auch die ZEAG Energie AG als Sponsor vertreten. »Regionalität und Zukunft sind wichtige Themen für uns, insofern passen wir hervorragend in das Messekonzept hinein«, so Anja Leipold, Kommunikationsleiterin bei ZEAG. Deshalb freue sie sich, auf der Messe an einem eigenen Stand die Themenvielfalt des Unternehmens vorstellen zu können.

Fachvorträge und Podiumsdiskussionen können Messebesucher von Jäger+Jäger erwarten. Das Heilbronner Startup fokussiert sich auf das Coaching von Führungskräften. »Gerade in einem so großen Themenspektrum finden wir es wichtig, dass auch die Repräsentation von Frauen eine Rolle spielt«, gibt Margareta Jäger einen Ausblick auf das Messeangebot von Jäger+Jäger. Einen kulinarischen Beitrag zur Herbstmesse wird die Metzgerei Geiger bieten. »Wir werden in unserem Kochstudio regionale Spezialitäten präsentieren«, erklärt Christian Geiger.

Der Kartenvorverkauf der Messe hat bereits begonnen, Tickets können unter www.hnh-messe.de oder www.diginights.com erworben werden. Auch Aussteller haben nach wie vor die Möglichkeit, sich für die Messe anzumelden. Zusätzlich können alle Besucher bei Vorlage ihrer Eintrittskarte kostenlos im Gebiet des HNV zur Messe und zu Abendveranstaltungen wie dem Mittelaltermarkt fahren. Tickets kosten 8 Euro, Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.