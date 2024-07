Heilbronner Kinderfest 2024 im Wertwiesenpark bei idealem Wetter sehr gut besucht

Der Wertwiesenpark in Heilbronn, mit seinen weitläufigen Rasenflächen, dem Bachlauf und mehreren Spielplätzen ist für Familien mit Kindern immer eine attraktive Adresse. Am Samstag, den 13. Juli 2024, war er das doppelt und dreifach. Denn an rund 55 Stationen mit den unterschiedlichsten Aktionen konnten sich die Kids dort austoben, kreativ beschäftigen oder auch einfach nur Zuschauen und Staunen. Bei perfektem Wetter ging am Samstagnachmittag das 67. Heilbronner Kinderfest mit rund 7.000 Besucherinnen und Besuchern zu Ende.

Torwandschießen, Dosenwerfen, Basteln, aber auch außergewöhnliche Attraktionen wie einen Flugsimulator, der HOFFEEXPRESS der TSG Hoffenheim und ein riesiger Kletterturm betreut vom Deutschen Alpenverein standen den Kids an diesem Samstag, 13. Juli zur Verfügung. Viele Sportvereine nutzten die Gelegenheit, ihr Angebot bei den Familien vorzuführen. So konnte man auf einem mit Matten ausgelegten Bereich auf der Wiese beim TSG Heilbronn erste Wurfübungen im Judo lernen oder an der Basketball-Korbanlage der Reds einen Ball „versenken“. An allen Stationen bildeten sich Schlangen, denn die angenehmen Temperaturen machten den Tag im Park für viele Familien zum perfekten Freizeitprogramm. Eltern entspannten auf Liegestühlen unter zahlreichen Schirmen, manche Familien hatten Picknickdecken dabei und genossen den abwechslungsreichen Nachmittag.

Expand Foto: HMG

Das Programm, das die Heilbronn Marketing GmbH mit Vereinen, Firmen, Organisationen und der Stadt Heilbronn auf die Beine gestellt hat, bot für jedes Alter etwas. Tüftler steuerten den Stand der experimenta an, andere üben sich lieber in einem Geschicklichkeitstest bei Möbel Rieger, im Ministapler-Parcours. Und wieder andere tobten und jauchzten ausgelassen in der Hüpfburg der Kreissparkasse. Auch vor der Bühne drängte sich das Publikum, als dort unter anderem größere und kleinere Ballett- und Flamencotänzer im Laufe des Nachmittags über die Bühne wirbelten.

„Genau so soll es sein“, sagt Andrea Jenner, Projektleiterin des Heilbronner Kinderfests bei der Heilbronn Marketing GmbH, und schaute sich auf der großen Wiese in der Mitte des Parks um. Sie erklärte: „Wenn ich so viele glückliche Kindergesichter sehe, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht“.

An den Schulstationen waren die hohe Motivation und der Ehrgeiz der Kids offensichtlich: Insgesamt 880 Kinder absolvierten den Parcours. 446 davon haben darüber hinaus auch die traditionelle Wertwiesen-Rallye der Heilbronner Grundschulen gemeistert. Die 20 Gewinner der Rallye werden nun im Losverfahren ermittelt und am Montag informiert. Am Dienstag, 16. Juli findet im Rathaus die Siegerehrung mit Heilbronns Bürgermeisterin Agnes Christner statt.

Insgesamt haben Schüler aus 22. Heilbronner Schulen an diesem Angebot teilgenommen. Preise gibt es auch für die Schulen mit der Prozentual höchsten Schülerbeteiligung:

1. Platz: Staufenberg-Grundschule mit 36,1 Prozent (130 von 360 Kindern)

2. Platz: Elly-Heuss-Knapp-Grundschule mit 20 Prozent (43 von 215 Kindern)

3. Platz: Rosenauschule mit 16,3 Prozent (49 von 300 Kindern)