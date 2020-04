Heilbronner OB und Landräte über die Einschränkungen zu Ostern

"Wir sind auf dem richtigen Weg, jetzt gilt es ihn gemeinsam bis zum Ende zu gehen."

"Das Osterfest 2020 muss zwingend anders sein als in den Jahren zuvor", darin sind sich Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel und die Landräte des Landkreises Heilbronn, des Main-Tauber-Kreises und des Hohenlohekreises, Detlef Piepenburg, Reinhard Frank und Dr. Matthias Neth sowie der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker einig.

Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, soll auch an Ostern auf Besuch der Familie und Freunde verzichtet werden.

Auch wenn die Verfügungen der Länder und Kommunen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu greifen scheinen, kann bislang keine Rede von einer Entspannung der Situation sein. Umso entschlossener weisen der Oberbürgermeister, die Landräte und der Polizeipräsident die Bevölkerung darauf hin. "Bleiben Sie bitte zuhause, auch wenn es schwerfällt. Wir sind auf dem richtigen Weg, jetzt gilt es ihn gemeinsam bis zum Ende zu gehen."

Allen Verantwortlichen sei klar, dass die verfügten Maßnahmen für viele Bürgerinnen und Bürger nicht nur mit einem Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten, sondern mit erheblichen Herausforderungen, Belastungen und auch Zumutungen verbunden seien. Das fällt gerade an Ostern schwer. Trotz allem dürfen wir nicht nachlassen, "denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, haben auch die Risikogruppen in unserer Gesellschaft die Chance, gesund zu bleiben. Genauso zielen alle Maßnahmen darauf ab, dass unsere medizinischen Versorgungszentren handlungsfähig bleiben und damit Schwerstkranke die erforderliche Behandlung und Versorgung bekommen können." "Es liegt letztendlich an uns allen, an jedem Einzelnen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und so die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen."

Appell an die Bürger

Die Behördenleiter appellieren eindringlich an jeden einzelnen Bürger: "Tragen Sie durch ihr persönliches Verhalten dazu bei, die weitere Ausbreitung des neuen Corona-Virus zu verhindern. Beachten Sie die Hygieneempfehlungen des RKI, husten oder niesen Sie in die Armbeuge, halten Sie Abstand und tragen Sie mit Ihrem persönlichen Verhalten Sorge dafür, weder sich selbst noch ihre Mitmenschen mit dem Virus zu infizieren. Jede und jeder Einzelne muss dabei Verantwortung übernehmen. Für sich und für die Gesellschaft. Wer gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus verstößt, gefährdet letztendlich Menschenleben."

Schutz ist hilfreich

Auch wer einen selbstgebastelten oder -genähten Mund-Nasen-Schutz trägt, kann dabei unterstützen das neuartige Corona-Virus nicht weiter zu verbreiten, so der einhellige Tenor von Harry Mergel, Detlef Piepenburg, Reinhard Frank, Dr. Matthias Neth und Hans Becker. Diese Masken sind allerdings kein medizinisches Produkt und können somit nur als Ergänzung zu den ausgegebenen Hygienemaßnahmen gesehen werden. Das RKI hat allerdings kürzlich die Einschätzung ausgegeben, dass in Bereichen in denen der nötige Mindestabstand im täglichen Alltag nur schwer einzuhalten ist, wie beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen, ein solcher Schutz durchaus das Infektionsrisiko für andere mindern kann. Professionelle medizinische Schutzausrüstung sollte aber auch weiterhin hauptsächlich dem medizinischen Personal vorbehalten sein.

Dass in der Bevölkerung über ein Ende der einschneidenden Einschränkungen diskutiert wird, ist nachvollziehbar. Es ist den Verantwortlichen bewusst, was diese Einschränkungen bedeuten. Gleichwohl zeigen die Zahlen auf, dass derzeit noch keine Entspannung angesagt ist. "Es ist zu früh solche Entscheidungen zu treffen", lautet das Fazit der Amtsträger. Die Einschränkungen gelten mindestens bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien. "Wie es danach weitergeht, hängt von uns allen ab."