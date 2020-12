Heilbronner OB Harry Mergel: Ein herausforderndes Jahr

Mit einem solchen Jahr 2020 hatte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel nicht rechnen können. Vieles hat die Corona-Pandemie ­verändert. Dennoch war für Mergel 2020 bei ­Weitem nicht alles negativ. Was trotz Corona ­erreicht wurde, wie er mit den Herausforderungen des Jahres umgegangen ist und was er sich für 2021 wünscht, erzählt er exklusiv im Gespräch mit MORITZ-Redakteur David Gerhold.

2020 war ein in vieler Hinsicht außergewöhnliches Jahr. Wie blicken Sie darauf zurück?

Das Jahr war geprägt von großen, durch Corona ausgelösten Herausforderungen. Das Gute aber ist, dass wir die Stadtentwicklung in allen Bereichen fortgeführt haben. Für uns hat das zwar einen enormen Aufwand bedeutet, denn viele unserer Beschäftigten waren enorm belastet. Aber alles, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir 2020 aber auch umsetzen.

Hatten Sie vor Corona Vorstellungen gehabt, wie das Jahr aussehen würde?

Wie vielen Veränderungen und auch Zumutungen wir ausgesetzt sein sollten, das habe auch ich mir nicht vorstellen können - weder im Ausmaß noch in der Dauer. Wir wollten den BUGA-Spirit, den wir 2019 so intensiv kennengelernt haben, auch 2020 spüren. Wir wollten beim Neckarfestival und bei vielen anderen Gelegenheiten zusammen feiern. Uns erwartete ein mitreißendes Kulturprogramm. Das meiste musste leider abgesagt werden. Trotzdem gab’s ein kulturelles Highlight: HN ist Kult begeisterte im Deutschhof die Menschen.

Wie haben Sie die ersten Wochen der Corona-Pandemie wahrgenommen?

Es war eine sehr spannende Zeit, in der wir täglich dazugelernt haben. Nicht ahnend, was da noch auf uns zukommen und wie lange uns das Virus in Schach halten würde.

Was waren in diesem Jahr für Sie die größten Herausforderungen?

Was die Arbeit in der Stadtverwaltung betrifft, waren wir trotz vieler coronabedingter Veränderungen und Einschränkungen immer für die Bürgerinnen und Bürger da. Wie in vielen Betrieben haben auch bei uns mobiles Arbeiten und digitale Kommunikation schnell Einzug gehalten.

Gab es auch positive Aspekte, die Sie 2020 überrascht haben?

Ich freue mich über die Solidarität und Nächstenliebe, die die Menschen trotz aller Zumutungen und Einschränkungen leben. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verlangen allen viel ab. Die allermeisten aber halten sich diszipliniert an die Regeln - zu ihrem eigenen Schutz und dem ihrer Mitmenschen. Dieser Zusammenhalt ist eine schöne Erfahrung im Jahr 2020.

Was waren Themen abseits von Corona, die Sie 2020 beschäftigt haben?

Da gibt es einige: Intensiv arbeiten wir an den Dauerherausforderungen Mobilität, Luftreinhaltung, Klimaschutz und Digitalisierung. In unserem Vorzeigequartier Neckarbogen geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Wir verwirklichen dort Wohnen, Leben und Arbeiten für alle. Auch im Bereich Bildung entwickeln wir uns ständig weiter. 2020 wurde Heilbronn zum Beispiel Universitätsstadt.

Wo steht Heilbronn jetzt am Ende des Jahres in Ihren Augen?

Wir sind eine Bildungs- und Wissensstadt, in der Menschen aus mehr als 150 Nationen friedlich und gut zusammenleben. Selbstbewusst und zuversichtlich können wir in eine gute Zukunft schauen.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Stadt im kommenden Jahr?

Unsere Stadtentwicklung wird auch 2021 ungebremst weitergehen. Unsere Wohnraumoffensive wird fortgesetzt. Und das Großklinikum Gesundbrunnen wird weitgehend fertiggestellt werden.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2021?

Mein größter Wunsch für uns alle ist das Ende der Pandemie und die Rückkehr zu einer weitgehenden Normalität.