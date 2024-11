Heilbronner Pferdemarkt: Anmeldungen zur Pferdeprämierung bis 17.01.2025

Wer hat das schönste, gepflegteste und rassigste Pferd der Region? Diese Frage wird bei den traditionellen Pferdeprämierungen im Rahmen des Heilbronner Pferdemarkts am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Februar 2025 beantwortet. Den tierischen Gewinnern winken sowohl Preisgelder als auch Ehrenpreise, gestiftet von der Stadt Heilbronn. Anmeldungen werden bis 17. Januar 2025 online entgegengenommen.

Neben dem beliebten Krämermarkt, der sich mit rund 300 Ständen rund um das Heilbronner Konzert- und Kongresszentrum Harmonie erstreckt, ist ein weiteres Programm-Highlight des Pferdemarktes nicht wegzudenken: Die Pferdeprämierung auf den Reitanalagen des Reitervereins Trappensee. An beiden Tagen stellen sich rund 200 Pferde aus der gesamten Region den Votings der Jury. Viele Pferdebesitzer wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

Anmeldungen zur Pferdeprämierung im Februar 2025 können ab sofort bis spätestens 17. Januar 2025 über die Formulare auf der Seite www.heilbronner-pferdemarkt.de erfolgen. Dort befinden sich auch die Richtlinien der Prämierung.

Pferdeprämierungen am Reiterverein Trappensee

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden am Samstag, 22. Februar ab 09.00 Uhr Reit- und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag, 23. Februar ab 09.00 Uhr sind dann Zuchtpferde an der Reihe.

Die Preisverleihungen für die Gewinner der vier Kategorien finden jeweils direkt im Anschluss um 13.00 Uhr in der Reithalle statt.

Ein tierisches Spektakel, das Pferdeliebhaber sich nicht entgehen lassen sollten!

Mehr Informationen unter www.heilbronner-pferdemarkt.de