Heilbronner Silvesterball in der Harmonie präsentiert Musical-Stars

Elegant und spektakulär kann man in der Heilbronner Harmonie das neue Jahr begrüßen. Der Silvesterball bietet nicht nur Live-Tanzmusik von der bekannten Ingrid Schwarz Band, sondern auch hochkarätige Musical-Show-Acts mit Darstellern wie Peter Stassen (bekannt aus 3 Musketiere, Tarzan und anderen Musicals). Ein mehrgängiges Buffet sowie eine Getränkepauschale über den gesamten Abend sind im Ticketpreis inklusive.

Expand Foto: HMG/Jürgen Häffner

Darüber hinaus interpretieren die sieben hochkarätigen Musiker der Ingrid Schwarz Band ein umfangreiches Repertoire der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Hits, zu denen man einfach mitfeiern und tanzen muss. „Die Ingrid Schwarz Band begeistert mit mitreißender Energie, fesselnder Bühnenpräsenz und einer Ausstrahlung, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht“, freut sich Schoch. Der HMG-Chef ist sicher, dass der musikalische Fokus dieser Band mit Tanz- und Partymusik ein breites Zielpublikum ansprechen und begeistern wird. Und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Highlights wie frisch zubereitete Pasta aus dem Parmesanleib, ganzer Fisch und diverse vegane Alternativen sorgen für kulinarische Vielfalt – auch Allergiker kommen nicht zu kurz.

Der Abend beginnt mit der Saalöffnung und einem Sektempfang um 19 Uhr. Um 20 Uhr startet das Programm. Im Eintrittspreis von 159 Euro pro Person enthalten ist ein Begrüßungs- und ein Mitternachtssekt, sowie eine Getränkepauschale bestehend aus ausgewählten alkoholfreien und alkoholischen Getränken und Kaffee. Ein mehrgängiges Buffet und ein leckerer Mitternachtssnack bieten ein echtes Genusserlebnis.

Und wer besonders entspannt feiern möchte, der nutzt das Rundum-Sorglos-Paket: Für nur 80 Euro mehr, nämlich ab 239 Euro pro Person gibt es hier nicht nur den Silvesterball in der Harmonie, sondern oben drauf auch noch eine Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer in einem Heilbronner Hotel, eine Stadtführung durch Heilbronn am Silvestertag und ein 2-Tages-Ticket im Gesamtnetz des Nahverkehrs (HNV).

Das Ticket für den Silvesterball kostet 159 Euro pro Person und ist sowohl bei der Tourist Information in der Kaiserstraße 17 als auch online erhältlich.

Weitere Informationen unter www.heilbronn.de/silvesterball