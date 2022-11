Heilbronner Sportpass wird verlängert

Von American Football über Badminton und Cardio Fitness bis Wirbelsäulengymnastik – das Sportangebot der Heilbronner Vereine ist riesig. Wer es ausprobieren möchte, kann dazu den Heilbronner Sportpass nutzen, der jetzt vom Gemeinderat um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert wurde. Der Sportpass gewährt bis zu sechs Schnuppereinheiten bei den teilnehmenden Vereinen und eine Jahresmitgliedschaft im Wert von bis zu 75 Euro.

Zur Finanzierung des Sportpasses schießt die Stadt Heilbronn bis zu 230 000 Euro aus dem Heilbronner Hilfspaket bei. Dieses hatte der Gemeinderat im Gesamtumfang von einer Million Euro zur Förderung eines kraftvollen Neustarts nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr geschnürt. „Unser Anliegen, den Vereinen zu helfen, neue Mitglieder zu gewinnen, nachdem sie in der Pandemie über 3000 Mitglieder verloren hatten, ist mit dem Sportpass aufgegangen“, sagt Bürgermeisterin Agnes Christner. „900 neue Mitglieder konnten durch den Pass bereits neu geworben werden.“

Der Sportpass liegt als gedruckte Broschüre unter anderem im Rathaus und in den Bürgerämtern in den Stadtteilen sowie in der Tourist-Info und an zahlreichen weiteren Stellen aus. Zudem kann der Sportpass auf der Homepage des Stadtverbands für Sport unter www.sport-heilbronn.de heruntergeladen werden.