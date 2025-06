Heilbronner Volksfest 2025: 10 Tage Open Air mit Volksfestflair

Vom 4. bis 13 Juli ist auf der Theresienwiese in Heilbronn wieder Volksfest angesagt. Rund 100 Attraktionen, Live-Musik sowie Open-Air-Gastro-Bewirtung warten auf die Besucher. Das Bier kommt von der Löwenbrauerei aus Schwäbisch Hall.

Bereits einen Monat vor dem offiziellen Fassanstich ist Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) in Tracht gekleidet – und das aus gutem Grund: »Zu einem Volksfest gehört einfach auch das entsprechende Outfit. Nur in Heilbronn hat sich das noch nicht so richtig etabliert.« Trachtengeschäfte gebe es im Heilbronner Einzelhandel immerhin genug. Ob aber mit oder ohne Tracht – so oder so soll die Volksfest-Stimmung auch in diesem Jahr wieder auf die Theresienwiese einziehen und sich auf die Besucher übertragen. Schoch ist sich sicher: »Das Heilbronner Volksfest muss den Vergleich mit anderen Volksfesten in Deutschland nicht scheuen.« Erneut setzt der Veranstalter Karl Maier auf »Open Air mit Volksfestflair« – statt traditionellem Festzelt wird es Bewirtung unter freiem Himmel geben. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht trotzdem ein Zelt mit rund 600 Sitzplätzen bereit. »Tradition trifft bei uns immer auch auf frische Ideen und dieses Jahr ist keine Ausnahme«, so Maier. Auch die großzügige Chill Out Area mit Live DJ-Musikuntermalung, die im vergangenen Jahr erstmals etabliert wurde, feiert ein Comeback.

Göckele, Hacksen, Langos, Churros – kulinarisch wird erneut auf die Klassiker gesetzt. Das Bier kommt, wie in den Vorjahren, von der regionalen Löwenbrauerei aus Schwäbisch Hall, die in diesem Jahr auf dem Volksfest mit dem Meistergold auf ein leichteres Bier setzen. »Da hat es im Vorfeld einige Diskussionen gegeben«, schildert Peter Theilacker, Geschäftsführer der Haller Löwenbrauerei. »Aber gerade bei sommerlichen Hochtemperaturen macht es mehr Sinn, ein leicht trinkbares, erfrischendes Bier anzubieten anstelle des eher schwereren Festbieres.« Die Maß wird 11,20 Euro kosten – zwischen 12 und 14 Uhr im Mittagsangebot (außer Sonntags) 8,20 Euro. Das halbe Göckele wird für 12,30 Euro bzw. im Mittagsangebot 9,30 Euro angeboten. »Ich hoffe, es wird ordentlich getrunken«, so Theilacker.

Schon aus der Ferne wird man auf dem Heilbronner Volksfest in diesem Jahr zwei Türme zu sehen bekommen. Der Fortress Tower, ein 80 Meter hoher Freefall Tower, sowie der Jules Verne Tower, der höchste transportable Kettenflieger der Welt, sind zwei Highlights der rund 100 Attraktionen, die dieses Jahr auf der Theresienwiese stehen werden. »Was wir dieses Jahr alles auffahren, das hat man in Heilbronn noch nicht gesehen«, verspricht Karl Maier. Musikalisch eröffnen am Freitag die Steinlach Stompers mit feinstem Dixieland-Jazz das Volksfest. An den Samstagen werden die Heilbronner Cover-Bands Shadows Revenge und Perfect Heat spielen. Unter der Woche übernimmt ein DJ das Musikprogramm, während an beiden Sonntagen von 11:30 bis 14:30 Uhr traditionsgemäß Blasmusik für Volksfest-Atmosphäre sorgen wird.

Am Montag, 7. Juli, lädt der HNV-Tag zum Festbesuch ein, am Mittwoch, 9. Juli, wird beim Spartag besonders günstig gefeiert. Und bei „Maiers Feierabend“ kommen am Montag ab 18.00 Uhr Vereine und Unternehmen auf ihre Kosten. Auch ein Studententag ist wieder geplant – der genaue Termin stand zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch nicht fest. Das große Feuerwerk, das im vergangenen Jahr aufgrund der Fußball-EM auf den Festeröffnungstag verlegt werden musste, ist in diesem Jahr wieder an seinem angestammten Platz am Finaltag am 13. Juli.

Das Heilbronner Volksfest verspricht, ein Sommer-Event für die ganze Familie zu werden, auf dem für jeden etwas dabei sein soll, so Karl Maier. »Wer jetzt nicht Lust bekommt, vorbeizukommen, dem ist auch nicht mehr zu helfen.«