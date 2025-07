Der Countdown läuft: Nur 3 Tage bis zum Heilbronner Volksfest. Auch dieses Jahr haben sich die Veranstalter wieder einiges einfallen lassen. Fassanstich ist Freitag, 18 Uhr.

Das »Lachhaus«, der Freefall-Tower und die »Geistervilla« stehen bereits, der »Breakdancer« wird noch aufgebaut. »Sowas hat es auch noch nicht gegeben«, sagt Platzmeister Gerhard Drodofsky und zeigt auf einen der beiden Türme, die der Besucher schon aus der Ferne ausmachen kann. Die Rede ist vom 80 Meter hohen Fortress Tower und dem Jules Verne Tower, dem höchsten transportablen Kettenflieger der Welt. Beide Geschäfte soll es »so in dieser Kombination« noch nicht hier gegeben haben. Damit sind diese beiden Highlights nur 2 von 100 geplanten Attraktionen.

Zudem wurde für verschiedene Wetterlagen bereits vorgesorgt: Das Große Festzelt bietet nicht nur 600 Besuchern Sitzgelegenheiten, sondern Schutz vor Regen, während bei hohen Temperaturen das grüne Klimawäldchen für schattige Plätzchen sorgt. »Da kann man sich einen Langos holen, ausruhen, und dann geht’s weiter«, erklärt Veranstalter Karl Maier. Ob Langos, Halbes Göckele, Haxen oder doch süße Churros – die kulinarischen Vorlieben sollen nicht zu kurz kommen. Den Durst löscht das Festbier, das dieses Jahr etwas leichter ausfallen wird, und kommt wie die Vorjahre von der Löwenbrauerei aus Schwäbisch Hall. »Gerade bei den Temperaturen soll diese Version erfrischen«, sagt Peter Theilacker, Geschäftsführer der Haller Löwenbrauerei. Alternativ bietet die Zelt-Bar alles, was unter die Kategorie spritzig, prickelnd oder gut gemixt fällt.

Des Weiteren wurde für 2025 wieder ein vielseitiges Programm vorbereitet, welches auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden kann. Es sei nur so viel gesagt: Der Studententag nach Eröffnung, Spartag, das Kindermalen mit Bastelaktionen, und natürlich das große, abschließende Brillant-Feuerwerk sind wieder mit von der Partie. Was jetzt nur noch fehle, sei die Zuwendung zum Traditionellen, berichtet Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Damit Trachten auf dem Heilbronner Volksfest vonseiten der Besucher wieder stolz getragen werden. Wenn dies keinen Volksfest-Flair versprüht, dann die musikalische Untermalung. Während beim Fassanstich am Freitag die Steinlach Stompers mit feinstem Dixieland-Jazz eröffnen, werden an den beiden Sonntagen von 11:30 bis 14:30 Uhr traditionelle Blasmusik spielen. Neben der Live Musik soll die Open-Air-Bewirtung, die ihr Debüt bereits im Vorjahr feierte, dazu beitragen, das Event zu einem Volksfest zu machen, das sich laut Veranstalter auf jeden Fall mit den ganz Großen messen könne.