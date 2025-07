Heilbronner Volksfest begeistert Besucher - Veranstalter zieht positive Bilanz

Zehn Tage lang wurde auf der Theresienwiese gefeiert, gelacht und geschlemmt – jetzt ging das Heilbronner Volksfest 2025 am Sonntagabend mit einem großen Feuerwerk erfolgreich zu Ende. Mit einer Mischung aus rasanter Fahr-Action, kulinarischen Highlights und einem vielseitigen Musikprogramm lockte das Traditionsfest wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher aus Heilbronn und der Region an. Ob Familienausflug, gesellige Abende im Festzelt oder nostalgische Runden im Kettenkarussell – das Volksfest bot zahlreiche Anlässe zum gemeinsamen Erleben, Feiern und Erinnern.

„Wir sind sehr zufrieden – das Wetter hat mitgespielt, die Stimmung war großartig und wir durften viele fröhliche Gesichter und ein wirklich erfreulich nettes Publikum auf dem Festplatz sehen“, so Veranstalter Karl Maier. Besonders die Mischung aus Bewährtem und Neuem kam bei den Gästen gut an: Rund 100 Schaustellerbetriebe sorgten für Abwechslung – von Klassikern wie Autoscooter, Breakdance und Wilder Maus bis hin zu spektakulären Highlights wie dem 80 Meter hohen Fortress Tower und dem Jules Verne Tower, die sich als echte Publikumsmagneten erwiesen. Der Festwirt ist zuversichtlich, dass alle Schaustellerkollegen ebenfalls zufrieden wegfahren aus Heilbronn und gerne wiederkommen.

Volksfest-Vielfalt: Genuss, Begegnung und gelebte Tradition

Auch kulinarisch wurde wieder kräftig aufgefahren: Von knusprig gegrilltem Göckele über Klassiker wie Currywurst und Maultaschen bis hin zu süßen Churros, leckeren Cocktails und dem erstmals ausgeschenkten ‚Meistergold‘ der Haller Löwenbräu – hier kam jeder auf den Geschmack. Vertriebschef Peter Göhler von der Haller Löwenbräu lobt, wie sich die Qualität des Angebots stetig nach oben weiterentwickelt und dass „sich die Brauerei hier prima präsentieren kann.“ „Das Volksfest lebt von seiner Qualität und Vielfalt – kulinarisch, musikalisch und menschlich. Das war in jedem Moment spürbar“, freut sich auch Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, die die Theresienwiese an den Veranstalter vermietet. Bereits jetzt blickt er optimistisch auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit Göckelesmaier ab dem Jahr 2027. „Es ist einfach schön zu sehen, wie dieses Fest die Menschen zusammenbringt – generationenübergreifend und gut gelaunt.“

Musikalisch sorgten lokale Bands wie Shadows Revenge und Perfect Heat für mitreißende Abende, während DJ-Sets und Chill-out-Areas unter der Woche für entspannte Festivalstimmung sorgten. Die große Antenne 1 Party mit DJ Luke war ein weiterer Höhepunkt und zog etliche Tanzfreudige auf das Gelände.

Tradition trifft Gemeinschaft: Die Stammtische als Herzstück des Volksfests

Auch in diesem Jahr waren die traditionellen Stammtische wieder fester Bestandteil des Heilbronner Volksfests. Beim „Kommunalen Stammtisch“ nutzten die Bürgermeister der Region die Gelegenheit zum Austausch, während beim „Treffen der Wirtschaft“ Vertreter aus Unternehmen und Verbänden miteinander ins Gespräch kamen. Ein ganz besonderer Moment fand beim Volksfest-Stammtisch der „Kistleshocker“ statt – jener eingeschworenen Gemeinschaft aus Schaustellerinnen und Schaustellern sowie langjährigen Unterstützern des Festes, die sich am Freitag bereits zum 55. Mal zum Festessen im Zelt trafen. Bei den „Kistleshockern“ geht es nicht nur um Geselligkeit, sondern auch um das Weitertragen der vielen Anekdoten und Geschichten. Und davon gibt es reichlich: Immerhin steuert das Heilbronner Volksfest auf sein 100-jähriges Bestehen zu – und seit über 70 Jahren liegt die Verantwortung für das beliebte Spektakel in den bewährten Händen der Familie Maier. „Das Heilbronner Volksfest ist ein fester Bestandteil unserer Stadtkultur – es verbindet Tradition mit moderner Festkultur. Wir sind dankbar für die exzellente Zusammenarbeit von Schaustellern, Gastronomen und allen Beteiligten“, so Steffen Schoch.

„Open Air mit Flair“ begeistert: Erfolgreiches Volksfest und erste Pläne für 2026

Nach zehn ereignisreichen Tagen voller Lebensfreude, Genuss und Gemütlichkeit steht fest: Das Heilbronner Volksfest 2025 war ein voller Erfolg. Besonders das Konzept „Open Air mit Flair“ kam bei den Gästen bestens an: Die Mischung aus traditionellem Volksfest und sommerlicher Freiluftatmosphäre sorgte für durchweg positives Feedback. „Genau diese entspannte Stimmung macht unser Fest aus“, so Veranstalter Karl Maier. Auch in den Abendstunden war die Theresienwiese gut besucht – ein Zeichen dafür, dass Konzept, Programm und Ambiente überzeugen. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist jetzt schon spürbar. Denn Festwirt Karl Maier plant jetzt schon mit einer großen LED-Wand während der Fußball Weltmeisterschaft. „Wir werden mit großer Sicherheit alle Achtel- und Viertelfinalspiele Open Air im Biergarten übertragen.“ Und auch der Chorverband Heilbronn will mit seinen Chören das Festzelt bevölkern und freut sich auf großartige Auftrittsmöglichkeiten in einem besonderen Ambiente.

Weitere Infos gibt es unter: www.goeckelesmaier.de