Heilbronner Volksfest endet nach zehn Tagen mit großem Feuerwerk

Nach zehn Tagen endet am Sonntagabend das Heilbronner Volksfest 2026. Festwirt Karl Maier und die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ziehen eine positive Bilanz. Sommerliches Wetter, attraktive Fahrgeschäfte und ein ruhiger Verlauf prägten die zehn Festtage. Zum Abschluss steigt gegen 22.30 Uhr das traditionelle Feuerwerk.

„Wir hatten in diesem Jahr ein starkes Angebot mit Fahrgeschäften, die auch auf den großen Festplätzen in Deutschland zu finden sind. Dazu kam passendes Sommerwetter. Wir sind zufrieden, wenn die Schausteller zufrieden sind“, sagte Festwirt Karl Maier bei einem Gespräch zur Abschlussbilanz.

Zu den Höhepunkten auf der Heilbronner Theresienwiese zählten Fahrgeschäfte wie Airwolf, Gladiator und ein 80 Meter hoher Kettenflieger. Das sommerliche Wetter kam auch den gastronomischen Angeboten im Freien zugute. Als Vorteil erwies sich erneut die Lage der Theresienwiese. Der Festplatz liegt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und grenzt nicht unmittelbar an Wohnbebauung. Damit bietet er gute Voraussetzungen für eine Großveranstaltung dieser Art.

Ein Wermutstropfen für Maier war das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Für die Übertragung der Spiele hatte er eine hochwertige Großleinwand angeschafft. Zum Einsatz kam sie unter anderem am Samstagabend beim Spiel England gegen Norwegen.

„Das Heilbronner Volksfest hat auch in diesem Jahr gezeigt, dass es seinen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt hat. Für uns zählt, dass die Menschen gerne kommen und unsere Partner zufrieden sind. Diese Bilanz können wir nach zehn Tagen ziehen“, sagte Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG, die den Festplatz vermietet.

Positiv fällt auch die Bilanz des Bierlieferanten Haller Löwenbräu aus. Die Partnerschaft besteht seit 2009. „Die Zusammenarbeit in Heilbronn ist über viele Jahre gewachsen. Tolles Personal, gute Stimmung und eine hohe Qualität haben auch dieses Volksfest geprägt“, so Peter Göhler von Haller Löwenbräu.

Das traditionelle Feuerwerk setzt am Sonntag gegen 22.30 Uhr den Schlusspunkt unter das Heilbronner Volksfest 2026. Das nächste Heilbronner Volksfest findet vom 9. bis 18. Juli 2027 statt.