Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird in Heilbronn das Weihnachts-Nightshopping am Samstag, 27. November abgesagt. Die Entscheidung hat die Heilbronn Marketing GmbH gemeinsam mit der Stadt und der stadtinitiative Heilbronn e.V. getroffen. Der Heilbronner Einzelhandel ist mit Service, Angeboten und Beratung an diesem Tag zu den regulären Öffnungszeiten für seine Kunden da.