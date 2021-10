Erst ein fulminantes Jubiläum, dann die pandemiebedingte Absage und nun der Neustart des größten Live-Events in Heilbronn. In diesem Jahr steht beim Heilbronner Weihnachtscircus auf der Theresienwiese ein Ensemble mit über 70 Artistinnen und Artisten in den Startlöchern – ganz viele kommen aus Russland.

Sascha Melnjak, schon immer circusverrückt und nun seit über 20 Jahren verantwortlicher Produzent des Heilbronner Weihnachtscircus, verspricht ein »rauschendes russisches Weihnachtsfest« im großen Zelt des Heilbronner Weihnachtscircus. »Aus Russland kommen einfach die besten Artisten, der beste Nachwuchs, die größten Truppen und die neuesten und innovativsten Darbietungen«, so Sascha Melnjak. Es gibt wohl keine Nation, in der die Circuskultur so gefördert wird, und einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat, wie in Russland. »Wir haben unsere guten Kontakte zu den großen staatlichen russischen Circusinstitutionen aktiviert und Nummern engagiert, die Russland eigentlich gar nicht verlassen«, freut sich Sascha Melnjak, und »es ist die mit Abstand größte und organisatorisch am schwersten zu realisierende Show, die wir in Heilbronn jemals gezeigt haben.«

»Es wird eine noch nie dagewesene Materialschlacht« so Melnjak. So werden unzählige tonnenschwere Requisiten bereits viele Tage vor Beginn des Weihnachtcircus in Heilbronn erwartet. Und russische Artisten reisen gerne mit großer Entourage – Masseure, Köche, Trainer, Übersetzer und Manager gehören ganz selbstverständlich ebenfalls zum großen Tross. Doch der Aufwand lohnt sich, ist sich Sascha Melnjak sicher. »In Russland werden Circusshows genauso aufwendig produziert wie große Theaterinszenierungen. Kostüme, Requisiten, Musik, Choreographie und nicht zuletzt die artistischen Leistungen auf absolutem Weltniveau sind konkurrenzlos. Für Russlands Circuselite muss alles perfekt sein, nichts wird dort dem Zufall überlassen«, schwärmt Melnjak von der diesjährigen Weihnachtsshow.

Eine grandiose Schlittenfahrt mit »Väterchen Frost«

Viele Nummern im Heilbronner Weihnachtscircus erzählen kleine Geschichten, und die Nähe zu Theater und Musical ist unübersehbar, und für Russlands Circuskreative ein Muss. Hier einige Beispiele aus der Beschreibung einzelner Darbietungen des neuen Heilbronner Weihnachtscircus:

Ein geglücktes waghalsiges Unternehmen wird gerne als Husarenstreich bezeichnet, und genau diese Metapher haben sich die sieben Mitglieder der russischen Truppe Saralaev zum Vorbild genommen. 10 Meter lange flexible Stangen, vom Untermann auf der Schulter balanciert, und der schwindelfreie Obermann in equilibristischer Perfektion. Die temperamentvolle und selbstironische Präsentation macht diese Darbietung besonders sympathisch – ganz sicher, diese Husaren werden das Zelt des Heilbronner Weihnachtscircus rocken.

Empress – im Spiel treibt die Herrscherin ihre drei männlichen Gegenspieler vor sich her. In diesem Schaubild der Gruppenjonglage wechseln die Artisten auf mehrere Ebenen, verlängern so ihre Distanzen, und damit den Schwierigkeitsgrad dieser klassischen Darbietung enorm. Liubov Karsanova, mit Vitalii, Dimitrii und Roman vom Nikulin Circus aus Moskau in einer Hommage an Maria Stuart.

Alle reden über die Clowns Without Socks, Newcomer der Zirkusszene und schon jetzt Stars derselben. Gewinner des „Internationalen Circusfestivals von Monte Carlo 2019“ und vieler weiterer Festivals rund um den Globus. Maxim Karpov, Artiom Babinov und Konstantin Kopeikin bilden dieses einmalige Clowns-Trio. Jede ihrer Geschichten ist ein kleines Schauspiel. Sie alle handeln vom Probieren, Scheitern und wieder aufstehen. Tierisch lustig, völlig chaotisch, immer perfekt pointiert.

Bereits seit einigen Jahren ist der Heilbronner Weihnachtscircus mit Programmen sehr erfolgreich, die einen thematisch leichten und spielerischen Focus haben. Sie machen die Shows fließend und vermeiden zu starke Brüche. Sascha Melnjak erkärt seine Programmphilosophie so: »Eine wirklich gute Circusshow muss Höchstleistungen liefern, transportiert aber auch Emotionen, Bilder und Ästhetik. Sie appelliert an ein gutes Gefühl, das über die gesamte Vorstellungsdauer konstant anhält, dann ist sie perfekt.«

Und wie immer wird es auch ein »Drumherum« mit viel Liebe zum Detail geben. Dazu gehört vor allem die vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt.

Auf der Homepage des Heilbronner Weihnachtscircus unter www.weihnachtscircus.com werden alle Highlights des neuen Programms in Bild und Text beschrieben.

Premiere hat der 22. Heilbronner Weihnachtscircus am Freitag, 17. Dezember mit der großen »echo-Familienvorstellung« zu reduzierten Einheitspreisen um 15.30 Uhr, und der festlichen Abend-Gala um 20.00 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind bis zum 09. Januar täglich um 15.30 Uhr und 20.00 Uhr, Heiligabend, 24.12. gibt es nur eine Vorstellung um 14.00 Uhr. Am Neujahrstag, 01.01. ist spielfrei und am Sonntag 09.01. gibt es eine Dank- und Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 25,-€ und 48,-€ (ermäßigt zwischen 20,-€ und 46,-€)

Karten sind im Vorverkauf u.a. bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17, in den Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme und vom echo, bei allen weiteren bekannten RESERVIX-Vorverkaufsstellen in Heilbronn und der Region sowie im Online-Shop unter www.weihnachtscircus.com erhältlich.