Heilbronner Weindorf 2022: Erfolgreicher Auftakt

Unter unerwartet blauem Himmel haben Oberbürgermeister Harry Mergel und Ehrengast Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstagabend von der Rathaustreppe aus das Heilbronner Weindorf eröffnet. Nach zwei „weitgehend enthaltsamen Jahren“ wie es OB Mergel in seiner Ansprache formulierte, war die Freude der Besucher sichtlich groß, entsprechend auch der Andrang auf dem Marktplatz als punkt 17 Uhr die Eröffnungszeremonie begann, die wie gewohnt mit dem gemeinsamen Singen des Liedes „Kein schöner Land in dieser Zeit“ endete.

„In Heilbronn ist der Puls des Weinbaus zu spüren, hier ist immer die ganze Stadt im Weindorf-Fieber“, beschreibt die Württembergische Weinkönigin Tamara Elbl auf dem Marktplatz den besonderen Stellenwert des Heilbronner Fests in der Gesellschaft. Es sei ja aber auch einfach „wahnsinnig gemütlich und heimelig, fast familiär“. Diese Vorfreude in der ganzen Region auf das große Fest rund um das Rathaus, von der Elbl spricht, war nach zwei Jahren des Verzichts und dem anstehenden Jubiläum wohl doppelt so groß.

Sicher sei nicht jeder so unbeschwert wie sonst auf das Weindorf gekommen, weist Mergel in seiner Eröffnungsansprache auf die aktuell schwierigen Zeiten hin und ruft die Weindorf-Besucher dazu auf, gerade in Krisenzeiten solidarisch zu sein. Auch Festredner Joachim Rukwied greift in seiner Ansprache die aktuellen Herausforderungen auf, für den Weinbau, für die Landwirtschaft und für die Gesellschaft allgemein. Zuversichtlich blickt er nach vorne: „Gemeinsam mit Chorgeist schaffen wir das!“. Und lokalpatriotisch schwärmt der Eberstädter vom Heilbronner Wein, explizit vom Trollinger, bei dem er als leichtem Sommerwein großes Potenzial sieht. Lust macht er dem Publikum schon heute auf den Jahrgang 2022: „freuen Sie sich. Das wird ein toller Jahrgang mit spitzenmäßigen Weinen“.

„Wir sind sehr erleichtert, dass es nun endlich losgehen kann“, beschreiben Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, und Daniel Drautz, Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn, die Stimmung bei den Organisatoren nach der Eröffnung.

Mit großer Spannung wurde auch die Verkündung des diesjährigen Herbstritters oder der Edelfrau des Herbstes erwartet. Traditionell ehrt der Heilbronner Verkehrsverein als ideeller Träger des Weindorfs Personen, die sich in besonderem Maße um die Heilbronner Weinkultur und das Weindorf verdient gemacht haben. Dr. Dieter Blankenhorn, der Direktor des Staatsweingut Weinsberg, schien da eine logische Wahl. Als Leiter der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Obst- und Weinbau und Direktor des Staatsweinguts setzt Blankenhorn seit vielen Jahren entscheidende Akzente in der Branche. Auch beim Weindorf engagiert sich der Experte beispielsweise bei der Leitung und Durchführung von Weinproben seit Jahren mit hohem Engagement, wie Nico Weinmann, Vorsitzender des Heilbronner Verkehrsvereins in seiner Ansprache begründete.

Tickets, Infos und mehr

Das Heilbronner Weindorf rund um das Rathaus findet vom 8. bis 18. September statt. Ticketbuchungen zu den Veranstaltungen wie die Weiße Rieslingnacht, Wein und Schokolade, die Premiumweinprobe oder Anmeldungen zu den Wengerter-Führungen und vieles mehr sowie Informationen rund um das Event und eine ausführliche Vorstellung der Weindorf-Wengerter gibt es unter www.heilbronner-weindorf.de