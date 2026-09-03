Heilbronner Weindorf: Neue Angebote, neuer Bereich, vertraute Partner

Neue Zielgruppen ansprechen und mit neuen Angeboten begeistern, ohne dabei das Bewährte zu verlieren – das ist laut Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) das Ziel des Heilbronner Weindorfs, das am kommenden Donnerstag, den 10. September bereits in seine 54. Auflage startet. Erneut werden sich rund um das historische Rathaus 40 Stände präsentieren, 21 davon mit vielseitigem Wein- und Weinmixgetränkeangebot. »Das Heilbronner Weindorf zeigt, was die Stadt und die Region ausmacht«, erklärt Schoch. »Es ist ein Event, dass Menschen in die Innenstadt bewegt und Begegnungen schafft.« Gleichzeitig wolle und müsse man auch mit der Zeit gehen. Deshalb werde es in diesem Jahr gleich mehrere Neuerungen geben.

So wird die diesjährige Ausgabe des Heilbronner Weindorf einen neuen Bereich am Kieselmarkt präsentieren. Hier werden die Heimat Distillers aus Schwaigern mit einem Stand vertreten sein, auf dem man Gin-Spezialitäten und Weincocktails verkosten kann – ein Angebot, das bewusst eine jüngere Zielgruppe ansprechen und neue Besucher auf das Weindorf locken soll. »Wir sind immer schon gerne Besucher des Weindorfs gewesen, und als sich nun eine Möglichkeit geboten hat, dieses Jahr aktiver Teil davon zu sein, haben wir nicht gezögert und ja gesagt«, schildert Rouven Richter, einer der Gründer und Geschäftsführer der Heimat Distillers. »Schön, dass wir dabei sein dürfen.«

Der Hauptfokus auf dem Weindorf bleibe aber, versichert Steffen Schoch, weiterhin auf allem rund um das Thema Wein. Über 400 Weine, Sekte, Seccos, aber zunehmend auch mehr alkoholfreie Getränkeangebote werden zur Auswahl stehen. Preislich werde dabei wieder für jeden Geldbeutel etwas dabei sein, »niemand wird ausgeschlossen«, so Schoch. Das günstigste Zehntele ist bereits ab 2,50 € erhältlich, hochwertige Rotweincuvées kosten bis zu 6,50 € pro Glas. Hinzu kommt ein vielfältiges gastronomisches Angebot – und die Rückkehr eines »Klassikers«: Nach einem Jahr Pause wird die Metzgerei Nothwang wieder auf dem Weindorf vertreten sein. »Wir haben letztes Jahr schnell gemerkt, es fehlt etwas«, schildern Uwe Nothwang und Marleen Lamminger. »Viele Leute sind anschließend auf uns zugekommen und haben gesagt, dass sie uns auf dem Weindorf vermisst haben.« Die Pause 2025 sei betrieblicher Prioritäten geschuldet gewesen; umso froher seien aber beide, in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Eine weitere Neuerung ist das diesjährige Stromsponsoring der ZEAG Energie AG. Diese wird die vollständigen Stromkosten sowie die Kosten für die Strominstallationen des Heilbronner Weindorfes mit regionalem Ökostrom tragen. Neben der finanziellen Entlastung der Standbetreiber in schwierigen Zeiten sei dieser Schritt auch ein wichtiges Zeichen im Hinblick auf das anstehende Green Capital-Jahr 2027, in dem Heilbronn sich als Grüne Hauptstadt Europas präsentieren wird.

Feierlich eröffnet wird das Weindorf am Donnerstag, 10. September auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Um 16:45 wird der Bürgerverein »Wir für Heilbronn e.V.« erneut verdiente Wein-Persönlichkeiten ehren und die Auszeichnungen »Herbstritter« und »Edelfrau des Herbstes« verleihen. Anschließend eröffnet traditionsgemäß Oberbürgermeister Harry Mergel gemeinsam mit der Württembergischen Weinkönigin Natalie Schäfer und Landtagspräsident Thomas Strobl offiziell das 54. Heilbronner Weindorf.

»Heilbronn und die Gesellschaft verändern sich mit enormer Geschwindigkeit«, fasst HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch zusammen. »Trotzdem dürfen wir bei all dieser Dynamik unsere Prägung nicht verlieren. Und in Heilbronn ist das einfach das Thema Wein und das Weindorf. Umso mehr freue ich mich darauf, zehn Tage gemeinsam zu feiern und zu genießen.«