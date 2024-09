Heilbronner Weindorf zieht am ersten Wochenende knapp 100.000 Besucher an

Gute Stimmung, lachende Gesichter und einen Fluss aus fröhlichen Menschen aller Altersklassen, der sich langsam rund um das Rathaus bewegt: das konnten am Auftaktwochenende wieder Zehntausende Besucher erleben und aus rund 400 Weinen und 170 Speisen auswählen. Beschicker sind unterschiedlich zufrieden, die Umsätze wohl unter dem Vorjahresniveau. Das Sicherheitskonzept funktioniert. Zum Auftakt gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Expand Benjamin Weisser Die Edelfrau des Herbstes Nr. 166, Natalie Lumpp, der Herbstritte Nr. 167, Hubert Vogt (links) und Nico Weinmann (rechts), Vorsitzender Wir für Heilbronn e.V.

Oberbürgermeister Harry Mergel sprach bei der Eröffnung von einem „zutiefst bodenständigen Fest“, bei dem in diesen herausfordernden Zeiten alle „eng und fest zusammenstehen“, um unsere Gesellschaft zu stärken. Die frisch gekürte Edelfrau des Herbstes Nr.166, die Star-Sommeliere Natalie Lumpp aus Baden-Baden und der stolze Herbstritter Nr. 167, Hubert Vogt, als „Weindorf-Schaffer im Hintergrund“ erfuhren ebenso viel Beifall bei der Weindorferöffnung wie auch das erstmals hier auftretende Blechbläserquintett Brass Five und der Musikverein Kirchhausen, der von der Rathaustreppe den Chor der Besucher zum Volkslied „Kein schöner Land“ unterstützte. Von einem „schönen Auftakt in ein Weindorf, das gleichzeitig wohl auch die letzten Sommertage in diesem Jahr einläutete“, spricht auch der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch. Eine „wunderbare Stimmung“ auf dem Festgelände“ hat auch Weindorf-Bürgermeister Daniel Drautz wahrgenommen. Was die Umsätze anbelangt seien die Kollegen „nicht unzufrieden“, man liege aber mit dem Auftaktwochenende unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre. „Viele vergleichen einfach immer noch mit dem einzigartigen Erfolg im Buga-Jahr, wo Massen auf das Festgelände strömten“, so Drautz.

Polizei und Johanniter berichten von eher unterdurchschnittlichen Einsatzzahlen bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung und Art. „Keine besonderen Vorkommnisse“, heißt es unisono von Polizei und Johanniter. Erstmals sichern die Johanniter den Rettungsdienst des Heilbronner Weindorfs ab und mussten nur wenige Stürze, Wespenstiche, Kreislaufkollapse, Schnittverletzungen und kaum alkoholbedingte Ausfälle versorgen, die insgesamt zu 7 Einlieferungen in die Klinik führten.

Delegationen aus den Partnerstädten Solothurn in der Schweiz und aus Frankfurt/Oder waren tief beeindruckt, wie die Heilbronner feiern können. „Ein solch schönes Fest, friedlich, ausgelassen, einem vielfältigen Speisenangebot und liebevollen Dekorationen ist bei uns in Frankfurt undenkbar“, betont eine Teilnehmerin der Kiwanis-Delegation aus Frankfurt/Oder, die Heilbronner Kiwanis-Freunde in Heilbronn anlässlich ihres 20-jährigen Clubjubiläums besuchten und ein „Heilbronn at its Best“-Programm absolvierten.

Es ist festzustellen, dass die Besucher wohl aufgrund des Stadtbahnausfalls der S 4 (Leingarten, Schwaigern) infolge der Baustellensituation im westlichen Landkreis erst gar nicht und aufgrund der hohen Temperaturen und des schwülen Wetters erst relativ spät aufs Fest kommen und oft auch schon gegessen haben, weshalb auch der Speisenkonsum teilweise nicht die Erwartungen erfüllt. Es gibt aber auch lange Schlangen am Dinnete-Stand, dem wohl heißesten Arbeitsplatz auf dem Weindorf am Holzbackofen und die schwäbischen Speisen in der Sparkassen-Laube und im Weingarten kommen bestens an. „Wir haben nur noch wenige Plätze zum reservieren“, sagt Erwin Gollerthan, der zusammen mit Marcel Küffner die Laube betreibt.

Wengerter-Proben (jeweils um 17 Uhr), am Montag, 9. September um 15 Uhr der Gestaltungswettbewerb der Weindorfstände, um 16 Uhr die Preisverleihung zum Heilbronner Festwettbewerb 2024 im Innenhof, um 18:30 Uhr die Preisverleihung für den besten weißen Burgunder des diesjährigen Weindorfs und im Anschluss das Treffen der Edelfrauen, Herbstritter, Weinhoheiten und Käthchen in der „Laube der Heilbronner Stimme“. Die verdeckte Weinprobe auf dem, Marktplatz (Dienstag, 10. September 16 Uhr), der Happy-Day mit besonderen Mehrwertaktionen (Mittwoch, 11. September) und Weinerlebnisführungen sind Programmpunkte rund um das festliche Treiben. Erstmal finden am Samstag, 14. September zwei inklusive Weinproben für Hör- und Sehbeeinträchtige Menschen statt, die von der Gebärdendolmetscherin Vanessa Stöhrl begleitet wird. Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auf vier Bühnen ist spätestens ab 18 Uhr täglich Livemusik geboten. Künstler wie Julian Pförtner, Marcus&Paolo, Mike Janipka & Jürgen Fälchle oder die Cover-Bands Dreams Instead, Shadows Revenge und Blind Date begleiten die Besucher durch den Abend. Erneut unterhält die Radio Ton 80's Lounge das Heilbronner Weindorf und lädt zu einer Zeitreise zurück in die 80er Jahre ein. Mit einer Mischung aus Musik und Musikvideos via Leinwandübertragung in der Sommerzone der Lohtorstraße werden die größten Hits von den Radio Ton DJs wieder zum Leben erweckt.