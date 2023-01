Heilbronner Wochenmarkt startet ins Jubiläumsjahr

Der Auftakt ins Jubiläumsjahr startet mit der musikalischen Unterhaltung beim Einkauf. Abwechslungsreich versüßen das Jazz-Duo Derzenbach & Fuchs, die schwäbische Bläsercombo „SoaBlech“ und Joachim Keck als Mister-Sax jeden Samstag den Wochenmarkt. Im Laufe des Jahres erwartet Besucher darüber hinaus ein buntes Programm an Aktionen, Verköstigungen und Unterhaltung.

Es ist ein ganz besonderes Jahr für den Wochenmarkt Heilbronn, hat er doch einige Auf und Abs erleben müssen. Eigentlich wurde er bereits 1146 zum ersten Mal erwähnt, wie Dokumente im Stadtarchiv belegen. Aber in der Form, wie wir ihn heute kennen existiert er seit 1973. Nach dem Zweiten Weltkrieg als reiner Obst- und Gemüsemarkt wieder eingeführt erlebte der Ort der Nahversorgung in den 60er Jahren eine Flaute. Anfang der 70er Jahre wuchs die Nachfrage für den zentralen Verkauf regionaler Erzeugnisse dann aber wieder deutlich an. Auf dem 1973 neu gestalteten Marktplatz wurde schließlich am 4. September der Heilbronner Wochenmarkt offiziell wiedereingeführt und hat sich mittlerweile längst vom reinen Nahversorger zum beliebten Treffpunkt am Rathaus gewandelt. Angebot und Rahmenprogramm entwickeln sich stetig weiter und bieten den Besuchern drei Mal wöchentlich ein Einkaufserlebnis der besonderen Art.

Dabei sind die Regionalität der Erzeugnisse, der direkte Kontakt zu den Erzeugern und deren kompetente Beratung unschlagbare Vorteile weiß Alexander Ghassemi, Projektleiter für den Wochenmarkt bei der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). „Im Jubiläumsjahr erwartet die Besucher darüber hinaus ein buntes Programm aus Mitmachaktionen, Unterhaltung und Probierständen. Schon jetzt sollte man sich den 29. April vormerken, da gibt es nicht nur ein reichhaltiges Angebot, sondern auch interessante Vorträge und die ein oder andere Gewinnmöglichkeit“, freut er sich jetzt schon. Das Thema Wein wird mit der Weinbar Robert und dem WeinGlückMobil ergänzt und Fisch Seybold überrascht an ausgewählten Terminen mit Austern und anderen Leckerbissen. Auch für Kinder ist etwas geboten, am Samstag, den 8. April bietet der Kornhof Buyer zusammen mit dem Heilbronner Kinderschutzbund eine Osteraktion zum Mitmachen. Kooperationen mit Heilbronner Schulen und Kindergärten bringen den Wochenmarkt und das Thema regionale Produkte Kindern nahe. An einigen Wochenenden gibt es sogar einen „Kinderwochenmarkt“, bei dem die Schüler Erzeugnisse des eigenen Schulgartens verkaufen.

Der Marktplatz mit Blick auf das Rathaus, die Kilianskirche, das Käthchenhaus und das Haus Zehender ist einer der schönsten innerstädtischen Plätze in Heilbronn. „Der Wochenmarkt mit seinen leckeren Angeboten von Obst und Gemüse über Wurst, Käse, Fisch bis zu Backwaren und Delikatessen schafft Frequenz und bietet den idealen Rahmen für einen zentralen Treffpunkt für die Bürger“, findet HMG-Chef Steffen Schoch. Wochenmärkte und Marktplätze seien historisch Orte der Begegnung und hätten seit jeher eine wichtige Stadtmarketingfunktion.

Der Heilbronner Wochenmarkt findet dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Am kommenden Samstag, den 28. Januar gibt es musikalische Unterhaltung von der schwäbischen Bläsercombo „SoaBlech“.