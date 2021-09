Herbstprogramm der Heilbronner Volkshochschule: Semesterschwerpunkt »Gesundes Leben«

Ab sofort liegt es unter anderem in der Volkshochschule (VHS) im Heilbronner Deutschhof und in der Stadtbibliothek zur Mitnahme bereit: Das Herbst-/Winterprogrammheft der VHS Heilbronn präsentiert auf 160 Seiten rund 1.500 inspirierende Angebote aus allen Bereichen des lebensbegleitenden Lernens. Der Schwerpunkt liegt auf Sprachkursen, Gesundheitsbildung, Veranstaltungen zu aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft und Umwelt, Kultur und Kreativität und beruflicher Weiterbildung.

Die aktuelle vhs-Semesterthemenreihe steht unter dem Motto „Gesundes Leben“. Sie umfasst beispielsweise: Einen Vortrag mit Prof. Dr. Ingo Froböse, der den Zuhörenden „Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen“ nahebringen wird. Oder den VHS-Thementag „Gesundes Leben“ am Samstag, 13. November, bei dem in Kurzvorträgen wichtige Themen unter anderem der Männergesundheit aufgegriffen werden. Weitere Seminare befassen sich mit der Glaubwürdigkeit von „Gesundheitsinformationen aus dem Internet“ und mit Chancen und Risiken von „Gesundheits-Apps“.

Am Mittwoch, 10. November, wird Lisa Kötter, eine der Gründerinnen der Reformbewegung Maria 2.0, die für den Aufstand der Frauen in der katholischen Kirche steht, in der VHS zu Gast sein. Sie stellt ihre Vision einer lebendigen Kirche vor und zur Diskussion, wie auch Frauen angemessen beteiligt werden.

Damit Menschen an der VHS gut geschützt sind, setzt das Kommunale Bildungszentrum ein umfangreiches Corona-Hygienekonzept um. Die Einzelheiten finden sich jeweils tagesaktuell auf der Homepage.

INFORMATION