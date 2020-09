HNV: Aktuelles zum Sunshine-Ticket

Für Schüler, Azubis, TeilnehmerInnen am Sozialen Jahr bzw. am Bundesfreiwilligendienst sowie Studenten ist 24/7-Mobilität ganz einfach mit dem SunshineTicket der Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehr GmbH (HNV). Ob unterwegs zur Schule oder in der Freizeit mit Freunden on Tour - In den Bussen und Bahnen ist man selten alleine unterwegs. Quasi ein echtes Meet and Greet unter Menschen mit demselben Ziel. Dieses Schüler-Monatskarten-Angebot ist im Abo erhältlich. Für wenig mehr als 50 Euro im Monat ist es zudem wirtschaftlich und klimafreundlich. Und es gilt im gesamten HNV-Land.

Am kommenden Montag beginnen die Schulen in Baden-Württemberg wieder zu unterrichten. An Regelschüler von Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien werden die Tickets am ersten Schultag ausgegeben. An den ersten drei Tagen des neuen Schuljahres (14. bis 16. September 2020) werden die Schüler wie jedes Jahr auch ohne Schülermonatskarte befördert. Ab dem 17. September sollten alle Schüler eine gültige Fahrkarte vorzeigen können. Wer dann für den September immer noch kein Ticket hat, kann das Sunshine-Ticket auch noch zum 01. Oktober bestellen. Der Einstieg ins Abonnement ist auch während des Schuljahrs zum Ersten eines jeden Monats möglich. Auch eine Kündigung des Sunshine-Tickets ist jederzeit, bis spätestens zum 15. des Vormonates, möglich. Um den Monat September zu überbrücken, empfiehlt der HNV denjenigen, die für diesen Monat keinen Fahrschein haben, Tageskarten zu lösen.

Das HNV-Bonusticket sowie das Schülerferienticket nach dem Baden-Württemberg-Tarif sind noch bis zum Ende der Sommerferien am 13. September 2020 gültig: im Rahmen der bw-AboSommer-Aktion gelten diese Tickets noch bis einschließlich 13. September 2020 für Fahrten in allen Nahverkehrsmitteln innerhalb von Baden-Württemberg sowie in den rheinland-pfälzischen und hessischen Teilbereichen des VRN.

Studierende an den Campusstandorten Heilbronn, Künzelsau und Schwäbisch Hall können das Semester-Ticket erwerben: Es gilt für volle 6 Monate - im Sommersemester von März bis einschließlich August, im Wintersemester von September bis einschließlich Februar des Folgejahres. Rund um die Uhr freie Fahrt im ganzen HNV-Land und darüber hinaus auch im Gesamtgebiet des KreisVerkehrs Schwäbisch Hall. Das 3-Monats-Ticket ist ein Angebot speziell für Studierende der DHBW Heilbronn (nicht CAS!). Es gilt für volle drei aufeinanderfolgende Kalendermonate. Als Startmonate stehen Januar, März, Juni oder September zur Wahl.