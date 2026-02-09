IPAI stärkt mit neuem Chief Technology Officer KI-Expertise für nächste Wachstumsphase

IPAI stellt sich für die nächste Wachstumsphase der KI-Innovations- und Kollaborationsplattform noch stärker auf. Das Unternehmen aus Heilbronn holt Dr. Marc Kirchner (46) als Chief Technology Offi cer (CTO) in die Geschäftsführung. Der Experte für Maschinelles Lernen und Softwareentwicklung ergänzt ab sofort das Führungsteam um CEO Moritz Gräter und CFO Dr. Benjamin Schiller.

Kirchner steuert künftig die technologischen Richtungsentscheidungen von IPAI. Er wird unter anderem die technische Kompetenz des Teams weiter ausbauen und die Infrastruktur der Innovationsplattform weiterentwickeln. Dazu zählt auch eine schnellere KI-Transformation der inzwischen 130 Mitglieds- und Partnerunternehmen zu unterstützen: von der Bedarfsanalyse bis zur konkreten Umsetzung gemeinsamer Anwendungsfälle.

Kirchner blickt auf 22 Jahre Erfahrung in Machine Learning und Software-Engineering zurück, davon 15 Jahre in technologischen Führungspositionen. Zuletzt verantwortete er als Senior Engineering Manager bei Apple in Cupertino und Heidelberg einen Teil der globalen Infrastruktur für die Entwicklung von Apple Intelligence. Den Weg in den US-Konzern fand er als CTO des baden-württembergischen KI-Start-ups Pallas Ludens, dessen Übernahme er begleitete. Zuvor verfolgte der promovierte Informatiker akademischen Stationen an der Hochschule Heilbronn, der Universität Heidelberg, der Harvard Medical School und der TU München, bevor er als Director in der Konzernforschung der Carl Zeiss AG die industrielle Anwendung von KI vorantrieb und das Zeiss Digital Innovation Lab gründete.

„Wir freuen uns, mit Marc einen hochkarätigen Experten für komplexe Technologie- und KI-Entwicklungen für IPAI gewonnen zu haben”, erklärt IPAI-CEO Moritz Gräter. „Er ist mit seiner breiten Erfahrung, seiner technologischen Tiefe und seinem Verständnis für digitale Geschäftsmodelle eine ideale Besetzung, um IPAI für die nächste Wachstumsphase optimal aufzustellen.“

Der künftige IPAI-CTO Kirchner sagt: „Heilbronn ist zweifellos auf dem Weg der spannendste Standort für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa zu werden. Ich freue mich sehr darauf, diese Dynamik aktiv mitgestalten zu dürfen und der deutschen und europäischen Wirtschaft zu helfen, die Chancen der Künstlichen Intelligenz für sich zu nutzen. Dafür bietet IPAI die besten Voraussetzungen.”