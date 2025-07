IPAI stellt Weiterentwicklung des IPAI CAMPUS vor

IPAI präsentiert die Weiterentwicklung der ersten Gebäude des künftigen KI-Quartiers in Heilbronn. Auf einer Fläche von 30 Hektar entsteht ab Ende 2025 auf dem Areal Steinäcker ein Standort für über 5.000 Menschen, die an der Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz arbeiten werden.

Innovative Bauweisen und neuartige Materialien sind darauf ausgelegt, kollaboratives, transparentes Arbeiten und den kontinuierlichen Austausch zu fördern – zentrale Voraussetzungen für die Entwicklung neuer KI-Technologien, die IPAI bereits heute mit dem Aufbau einer eigenen Plattform für die KI-Transformation vorantreibt. Auf dieser beteiligen sich inzwischen über 80 Unternehmen und Institutionen. Mit dem IPAI CAMPUS treibt IPAI sukzessive die Skalierung dieser Plattform voran.

„Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen Meilenstein für IPAI erreicht zu haben“, sagt CEO Moritz Gräter. „Mit den heute vorgestellten Visualisierungen gehen wir einen weiteren Schritt, unsere Vision von IPAI als dem europäischen Zukunftsort für KI-Anwendung zu realisieren.“

Architektur mit Vision

Das Herzstück des Campus bildet das Kommunikationszentrum – ein über 60 Meter hohes Gebäude mit acht Etagen und mehr als 20.000 m² Gesamtfläche. Die Glasfassade spiegelt die Umgebung und erzeugt wechselnde Lichtstimmungen. Sie betont damit die Offenheit des Gebäudes und seine Rolle als zentraler Ort für Austausch und Begegnung.

Das Reallabor mit rund 10.000 m² Fläche kombiniert Holz-Hybridbauweise, Glas, vertikale Begrünung und integrierte Photovoltaik. Es bietet Raum für die Erprobung von KI-Anwendungen unter realen Bedingungen – inklusive Werkstätten, Schulungsräumen und einem zertifizierten Beta-Rechenzentrum. Flexible Raumstrukturen, transparente Fassaden, technische Sichtbezüge und eine Bauweise, die eine modulare Nutzung der Halle ermöglicht, erlauben schnelle Anpassungen an unterschiedliche Nutzungsszenarien

Mit seiner Holzfassade im Stil dreier zusammenstehender Satteldachgebäude, verglastem Dach und tragender Holzstruktur setzt das rund 6.500 m² große Start-Up & Innovation Center auf nachhaltige Bauweise. Die Kombination aus Arbeits-, Besprechungs- und Gemeinschaftsflächen schafft ein funktionales Umfeld für frühphasige Unternehmen und Projektteams.

Die heute präsentierten Entwürfe des ersten Bauabschnitts markieren einen weiteren Schritt in der Entwicklung, die 2022 mit dem initialen Aufbau der Innovationsplattform begann und an der sich heute zahlreiche einschlägige Unternehmen beteiligen – darunter DAX-Konzerne wie Telekom, Audi und SAP sowie Mittelständler wie Fischer, EBM-Papst und Gemü. Mit modernen Arbeits- und Innovationsräumen, Co-Creation-Projekten und gezielten Matchmaking-Formaten unterstützt IPAI Unternehmen dabei, Potenziale Künstlicher Intelligenz zu identifizieren und erfolgreich in konkrete Anwendungen zu überführen. Ergänzt wird das Angebot durch strukturierte Qualifizierungsprogramme, spezialisierte KI-Infrastruktur-Services sowie den Zugang zu einem starken Netzwerk aus führenden Partnern und Mitgliedern.

Nachhaltigkeit und digitale Exzellenz

Alle Gebäude folgen einem gemeinsamen Leitbild: technologisch fortschrittlich, architektonisch eigenständig, vielfältig und konsequent auf Interaktion, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet. Begrünte Flächen, Photovoltaik, Regenwassernutzung und recycelte Materialien gehören zur Grundausstattung.

Ein wichtiges Thema für IPAI: Ökologie und Nachhaltigkeit. Deshalb strebt das Unternehmen für den Bau seines Campus eine DGNB-Zertifizierung in Platin an – die höchste Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Sie bewertet ökologische, ökonomische, soziokulturelle und technische Qualität eines Gebäudes. Zusätzlich soll eine WiredScore-Zertifizierung die digitale Infrastruktur ausgewählter Gebäude des Campus auszeichnen. WiredScore bewertet die digitale Konnektivität und Zukunftsfähigkeit von Immobilien – ein entscheidender Faktor für technologiegetriebene Arbeitsumgebungen.

Ein Campus mit Haltung – und starken Partnern

Die Architektur des Campus macht IPAIs Anspruch sichtbar: Offenheit, Zugänglichkeit und Vielfalt. „Die Gebäude stehen exemplarisch für unseren Anspruch, Künstliche Intelligenz in einem offenen, zukunftsfähigen Rahmen zu entwickeln und anzuwenden“, betont Gräter.

Die Entwürfe stammen vom international renommierten Architekturbüro MVRDV. Die ersten Gebäude sollen Ende 2027 bezugsfertig errichtet sein.