Jahresvorschau 2026: Neue Projekte, Formate und Pläne der Heilbronn Marketing GmbH

Mit neuen Aktionen und Projekten will die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) im Jahr 2026 nicht nur die Innenstadt beleben, sondern auch geziehlt den Handel und die Gastronomie stärken. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Sicherheit werden eine gesteigerte Rolle spielen.

Die Bilanz für das Jahr 2025 ist sehr positiv, wie HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch versichert: 35 eigene Eventformate an 170 Tagen, insgesamt rund 450 Veranstaltungen in ganz Heilbronn – »das ist ein höheres Niveau als vor der Coronazeit«, so Schoch – dazu wurde eine Frequenz von 9,13 Millionen Besuchern in der Innenstadt gemessen – ein leichter Abfall gegenüber den Vorjahren, trotzdem ein beachtliches Ergebnis. Eigentlich möchte Steffen Schoch den Blick aber lieber nach vorne werfen. »Auch für 2026 ist wieder ein umfassendes Jahresprogramm vorgesehen.« Neben den »Klassikern« Weindorf, Lichterfest, Pferdemarkt und vielen mehr sollen im neuen Jahr auch neue Zielgruppen erschlossen werden, gerade angesichts der Profilierung Heilbronns als Hotspot für Bildung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit.

Die große Herausforderung: Wie überträgt man die hohe Besucherfrequenz bei den großen Events auf den Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt, die sich über stetig sinkende Kunden- und Besucherzahlen beklagen? Das neue Format »Erlebniswochen in der Innenstadt« soll eine mögliche Lösung sein: Von April bis Juli werden die Geschäfte und die Gastronomie mit besonderen Aktionen und Events in den Fokus gerückt, um mehr Besucher in die Ladengeschäfte zu locken. »Wir wollen mehr Aha-Momente für die Heilbronnerinnen und Heilbronner schaffen. Wir müssen zeigen, was es hier alles gibt, welche Möglichkeiten wir haben und mehr Selbstbewusstsein im Bezug auf unsere Stadt haben«, erklärt Schoch. Flankiert werden die Aktivitäten durch gezielte Kommunikation, unter anderem mit der Social-Media-Serie „Echt jetzt, Heilbronn?“.

„Ziel aller Maßnahmen muss es sein, das Innenstadt-Erlebnis zu verbessern und zusätzliche Frequenz zu schaffen«, sagt Ergjan Terzici, Vorstandsvorsitzender der Stadtinitiative Heilbronn. Die Veranstaltungsformate allein bringen nicht den Umsatz für die Ladengeschäfte, weshalb durch die Erlebniswochen eine stärkere Bindung zu den Kunden geschaffen werden sollen. »Wenn Aktionen und Kommunikation bei Handel, Gastronomie und Dienstleistungen ankommen, profitiert am Ende die gesamte Innenstadt«, so Terzici.

Zugleich richtet sich der Blick bereits auf das Jahr 2027. Dann wird Heilbronn den Titel European Green Capital, also die »grüne Hauptstadt Europas« tragen – ein Event, das bereits 2026 seinen Schatten wirft, wie Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel betont: »Das Warmlaufen beginnt jetzt« Der Titel sei eine Auszeichnung für die Transformationsfähigkeit der Stadt Heilbronn. »Events wie die Bundesgartenschau haben klar gezeigt, Heilbronn kann das!« Entsprechend laufen die Planungen und Gespräche bereits auf Hochtouren, nähere Details sollen in naher Zukunft folgen.