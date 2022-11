Käthchen Weihnachtsmarkt startet ohne weihnachtlichen Funpark

Am Dienstag, 22. November startet der Käthchen Weihnachtsmarkt in der Heilbronner Innenstadt. In diesem Jahr war geplant einen weihnachtlichen Vergnügungspark auf dem Platz am Bollwerksturm zu installieren. Wegen technischer Probleme und Personalmangel kann das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden.

„Ich bedauere es sehr, dass der weihnachtliche Vergnügungspark beim Platz am Bollwerksturm nun doch nicht stattfinden kann“, erklärt Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG. Bis zuletzt hatten die Schausteller zusammen mit der HMG daran gearbeitet, ein attraktives weihnachtliches Angebot aufbauen zu können. Fehlendes Personal und auch technische Probleme beim Transport der Fahrgeschäfte haben dazu geführt, dass der Park nicht wie geplant aufgebaut werden kann.

„Ein Vergnügungspark mit lediglich zwei anstatt wie geplant sechs bis acht Fahrgeschäften und diversen Attraktionen für Kinder zu veranstalten hätte nicht funktioniert“, ist Schoch sicher.

Auch ohne den kleinen Vergnügungspark biete der Bereich an der Neckarbühne mit dem Glühweinausschank der Wein Villa am dortigen Weinpavillon und einer Bimmelbahn, welche die rund 60 Stände im Zentrum mit der Neckarmeile verbindet, dennoch einen attraktiven Besuchsanlass.

Käthchen Weihnachtsmarkt

Di. 22. November bis Do. 22. Dezember

Öffnungszeiten:

täglich 11 bis 20 Uhr, 3. Dezember bis 23 Uhr, 4. Dezember bis 19 Uhr