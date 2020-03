Käthchenwahl in Heilbronn wird verschoben: Amtierende Käthchen bleiben vorerst im Amt

Da die feierliche Käthchenwahl am 24. April 2020 während der Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden kann, haben sich Verkehrsverein und Heilbronn Marketing GmbH entschieden, die Wahl in den Herbst zu verschieben. Voraussichtlich wird das Ereignis am 23. Oktober 2020 unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn stattfinden. Die amtierenden Käthchen bleiben bis dahin weiter im Amt.

Käthchenwahl findet im Herbst statt

Fünf Kandidatinnen haben sich beworben, um für das wichtige und einmalige Heilbronner Amt 2020 ins Rennen zu gehen.

Das geplante Bühnenprogramm, bei dem die Kandidatinnen sich in kleinen Wettbewerben der Jury und dem Publikum präsentieren, Kulturbeiträge aus den Bereichen Theater, Mode und Musik sowie die spannende Wahl an sich, alles soll wie geplant stattfinden, aber erst im Oktober. So haben es der Verkehrsverein und die Heilbronn Marketing GmbH gemeinsam entschieden. „Es war uns vor allem für die Kandidatinnen wichtig, die Wahl in gebührendem Rahmen zu veranstalten“, erklärt Steffen Schoch, der als Geschäftsführer der HMG und des Verkehrsvereins für beide Organisationen spricht.

Wie gewohnt werde man wenige Wochen vor der Wahl die Kandidatinnen presseöffentlich vorstellen. Bis dahin bittet Petra Weiß, die „Käthchen-Mutter“ bei der Heilbronn Marketing GmbH, noch um Geduld: „Wir können nur verraten, dass wir wieder ganz tolle Bewerberinnen haben und sehr glücklich über diese Resonanz sind.“ Ihr Dank gilt vor allem auch den amtierenden Käthchen, die sich in Anbetracht der aktuellen Situation, sofort und gerne bereit erklärt hätten, über ihre normale Amtszeit hinaus bis in den Herbst Käthchen von Heilbronn zu bleiben.

Alle Infos unter www.kaethchenwahl.de