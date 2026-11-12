Kampfmittelfund in Heilbronn: Bomben werden kontrolliert gesprengt

Im Zuge der Kampfmittelräumung in der alten Kiesgrube im Gewann Schollenhalde wurden bis heute acht deutsche Bomben sowie Granaten und Raketen aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Nach Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart (KMBD) steht inzwischen fest, dass die acht Bomben nicht vor Ort entschärft werden können, sondern fachtechnisch kontrolliert an einem anderen Ort unschädlich gemacht werden müssen. Hierzu werden sie unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen vom KMBD kontrolliert gesprengt.

Unter umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen werden die Kampfmittel in den Krämerschlag, ein nahezu unbebautes Gebiet nord-westlich von Frankenbach, transportiert. Die gesicherten Transporte und anschließenden Sprengungen sind in zwei Etappen am Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, vorgesehen. Die Kampfmittel werden jeweils vormittags zum Krämerschlag transportiert, jeweils vormittags und nachmittags werden dann je zwei Bomben parallel vernichtet.

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird rund um den Krämerschlag ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Alle Personen innerhalb dieses Bereichs müssen das Gebiet an beiden Tagen vor Beginn der jeweiligen Sprengungen verlassen. Die Evakuierung im Sicherheitsbereich um den Krämerschlag beginnt am Freitag um 8 Uhr und am Samstag um 8 Uhr. Sie endet jeweils nach Entwarnung im Anschluss an die letzte Sprengung des Tages, vor Beginn der Dämmerung.

× Erweitern Bild: Stadt Heilbronn Sicherheitsbereich um den Sprengort im Krämerschlag

Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende wurden persönlich über die erforderlichen Maßnahmen informiert. Für Personen, die während der Evakuierung eine vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit benötigen, steht bei Bedarf die Deutschordenshalle Kirchhausen als Anlaufstelle zur Verfügung, über Nacht ist eine Rückkehr in die eigenen Wohnräume möglich.

Während der gezielten Sprengungen der Kampfmittel kommt es zu weithin wahrnehmbaren Detonationsgeräuschen und Rauchbildung sowie Erschütterungen.

Daher erfolgt eine allgemeine Bevölkerungswarnung im und um den Sicherheitsbereich durch Warnsirenen im Umfeld des Sprengortes. Die Warnsirenen vermitteln jeweils vor der Sprengung einen einminütigen Signalton. Eine Information erfolgt auch über die Warnapp NINA.

Die Kampfmittel werden am Fundort in der alten Kiesgrube mithilfe eines speziellen Krans geborgen und auf einen gesicherten Lastwagen verladen. Anschließend werden sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Sprengort im Krämerschlag transportiert. Die Transporte werden von den zuständigen Einsatzkräften begleitet und abgesichert. Während der gesicherten Transporte müssen die betroffenen Straßen und Zufahrten vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Anliegende werden vorab informiert.

Die gesicherten Transporte erfolgen am Freitag und Samstag jeweils vormittags vor den geplanten Sprengungen. Über den Verlauf der Strecke informiert die Stadt Heilbronn, sobald die Einsatzplanung vollständig abgeschlossen ist.

Die Landstraße L 533 muss von Freitag, 13. November, 8 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 14. November, 20 Uhr im Bereich zwischen K 9558 und dem Kreisverkehr Frankenbach an der Speyrer/Würzburger Straße vollständig gesperrt werden. Darüber hinaus sind Straßensperrungen rund um den Sprengort erforderlich.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren und die örtliche Beschilderung zu beachten.

Die Stadt Heilbronn informiert fortlaufend über den Ablauf der gesicherten Kampfmitteltransporte und Sprengungen, die Evakuierungsmaßnahmen sowie die damit verbundenen Straßensperrungen unter www.heilbronn.de/lage.

Für Fragen zu den Maßnahmen richtet die Stadt Heilbronn ein Bürgertelefon unter 0180 56 56 800 ein. Dieses ist am Donnerstag, 12. November von 15 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 13. November und Samstag, 14. November, jeweils von 7 bis 18 Uhr, erreichbar. Per E-Mail können Anfragen an lage@heilbronn.de gerichtet werden.

Die Stadt bittet alle Betroffenen um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und darum, den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge zu leisten. Die gesperrten Bereiche dürfen erst nach ausdrücklicher Freigabe wieder betreten werden.