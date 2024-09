Kiwanis engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Auf Einladung des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal feierte des Kiwanis Club aus Heilbronns Partnerstadt Frankfurt/Oder zusammen mit dem polnischen Partnerclub KC Adsum sein 20-jähriges Clubjubiläum bei einem Besuch in Heilbronn. Neben einem Empfang von Oberbürgermeister Harry Mergel im Rathaus der Stadt Heilbronn standen Stadtrundgänge, ein festliches Abendessen in der Wein Villa, eine Weinprobe bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn und der Besuch auf dem Heilbronner Weindorf auf dem Besuchsprogramm. Höhepunkt war die Verkostung einer 2004er Riesling Spätlese vom Fleiner Altenberg aus dem Gründungsjahr des Clubs.

Steffen Schoch, Präsident des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal ist es während seiner Präsidentschaft ein besonders Anliegen, die Kontakte zu den Partnerstädten Heilbronns auch über Kiwanis zu vertiefen. So fanden bereits Treffen zwischen Heilbronn und Solothurn und nun mit Frankfurt/Oder statt. «Wir sprechen alle eine Sprache und setzen uns gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder ein», so Steffen Schoch, für dessen Club es eine besondere Ehre war, dass die Freunde ihren 20ten Clubgeburtstag zusammen mit deren Partnerclub KC Adsum aus dem polnischen Zielona Gora in Heilbronn feierten.

Expand Foto: ssc Hans Tobler verkostet den Jubiläumswein aus 2004 als erstes

Schon beim ersten Rundgang durch die Stadt zeigten sich die Kiwanier bei herrlichstem Sommerwetter tief beeindruckt von Heilbronn. Beim Blick vom Hafenmarktturm erklärte Steffen Schoch die enorme Entwicklung Heilbronns in den vergangenen Jahren. Professor Bogumila Burda, Präsidentin KC Adsum war sehr interessiert am Bildungscampus und auch am uih! (Urban Innovation Hub), das die Wissenschaft ganz niedrigschwellig zu den Menschen bringt. «Da können wir uns viel abschauen, was Heilbronn macht», so die Hochschulprofessorin. Mit einem Blick zu den Wurzeln der Stadt im Haus der Stadtgeschichte startete Dr. Christina Jacob, selbst auch Kiwanierin und bis vor kurzem Museumdirektorin in Heilbronn ihren Stadtrundgang «Heilbronn am Neckar - Eine Stadt am Fluss. Von den Römern bis zur Bundesgartenschau» und beeindruckte beim Weg entlang des Neckars, vorbei an der experimenta und beim Rundgang über den Neckarbogen die brandenburgischpolnische Gruppe.

Selbstverständlich durfte auch ein Besuch in der größten Genossenschaftskellerei Deutschlands nicht fehlen. Justin Kircher, selbst auch Kiwanis-Mitglied im KC Weinberger Tal, berichtete über die aktuell sehr schwierige Situation der Weinwirtschaft, er beschrieb den Weg des Weines von der Rebe bis ins Glas und natürlich konnten auch einige Weine probiert werden. Höhepunkt war sicherlich die Verkostung einer 2004er Riesling Spätlese vom Fleiner Altenberg, dem Gründungsjahr des Clubs. Der erste Schluck gehörte dem Gründungspräsidenten Hans Tobler. Der gebürtige Heidenheimer und seinerzeitige Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau und Frankfurt/Oder hatte den Club nach westlichem Vorbild gegründet und ist ihm bis heute treu geblieben.

Oberbürgermeister Harry Mergel empfing die Delegation im Großen Saal des historischen Heilbronner Rathauses. «Für uns gilt die Formel, Wissen schafft Wirtschaftskraft und durch Wirtschaftskraft entsteht Wohlstand», so sein Credo, das er mit beeindruckenden Bildern vom IPAI, Bildungscampus, städtische Bildungs- und Kinderbetreuungsprojekten, Festen und der Innenstadt verknüpfte und auf die enorme Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung bei der Entwicklung der Stadt hinwies.

Dass Heilbronn auch kulinarisch einiges zu bieten hat, das stellte das Team der Wein Villa mit dem Festmenü unter Beweis. Und auch den Besuch des Heilbronner Weindorfs genossen die Gäste sichtlich. «Was Besseres hätte uns glaube ich gar nicht passieren können, als unser Jubiläum hier zu feiern», betonte Club-Präsident Harald Schmidt aus Frankfurt/Oder und lud die Heilbronner zum Gegenbesuch ein.