Kiwanis-Mitglied Frank Hemmerich unterwegs in Westafrika: Abenteuer und Charity Hand in Hand

Seit Anfang Oktober ist Frank Hemmerich, engagiertes Mitglied des Kiwanis Clubs Möckmühl, mit seinem wüstentauglich umgebauten ehemaligen Bundeswehr-Unimog auf einer außergewöhnlichen Reise durch Westafrika unterwegs. Die Reise dauert bis Mitte März 2026. Ziel des Abenteuers ist es, Kulturen und Menschen kennenzulernen, sich für das Wohl von Kindern einzusetzen sowie die beeindruckende Vielfalt der Landschaften zu erleben. „Wer einmal in den Dünen der Wüste war, kommt immer wieder“, sagt Hemmerich.

Neben dem persönlichen Abenteuer liegt Hemmerich auch das soziale Engagement besonders am Herzen. Unterstützt wird er dabei von den Firmen Baier & Schneider GmbH & Co. KG, BRUNNEN Papier GmbH aus Heilbronn sowie Bonn Displays in Talheim, die Materialspenden im Wert von über 2.000 Euro bereitgestellt haben.

Anfang der Woche fand im Rahmen seiner Westafrika-Reise eine besondere Spendenübergabe statt: Im Namen von Kiwanis Deutschland und den Clubs aus dem Großraum Heilbronn übergab Hemmerich umfangreiches Schulmaterial an drei Grundschulen in Gambia. Die Schulen wurden vom Verein Schulpaten Gambia gegründet und betrieben, hinter dem Klaus Wiesenborn aus Göppingen, Familie Korb aus Langenbrettach und mehrere hundert Schulpaten aus ganz Deutschland stehen.

Die Übergabe erfolgte persönlich vor Ort. Die Kinder empfingen Hemmerich mit strahlenden Gesichtern, sangen Lieder und bedankten sich auf ihre ganz eigene, herzliche Weise. Für die Kinder bedeutet diese Unterstützung ein ganzes Jahr lang Schulmaterial – Hefte, Stifte, Spitzer und Radiergummis – kostenlos zur Verfügung gestellt.

„Reisen und helfen ist für mich wichtig“, betont Hemmerich, der auch Chair International Relations des Kiwanis Distrikt Deutschland ist. So unterstützt er zusätzlich ein Projekt im Osten Mauretaniens, das die Nutzung und Verarbeitung der Doum-Frucht fördert.

Der Verein Schulpaten Gambia verfolgt das Ziel, Bildung und Entwicklungschancen für Kinder nachhaltig zu verbessern. Die Lehrer sind vom Verein angestellt und bezahlt, die Schulen größtenteils im Eigentum des Vereins, und 100 Prozent aller Spenden fließen direkt in die Bildung der Kinder.

Mit seinem Engagement verkörpert Frank Hemmerich das Leitmotiv von Kiwanis: „Serving the Children of the World“. Sein Abenteuer zeigt, wie persönliche Leidenschaft und soziales Engagement Hand in Hand gehen können: Sie ermöglichen unmittelbare Hilfe vor Ort und tragen gleichzeitig langfristig zu besseren Lebensperspektiven für die Kinder und ihre Familien bei.