Kiwanis spenden 1.500 Euro für Kinder im Ahrtal

Es hat schon gute Tradition, dass der Kiwanis Club Heilbronn Neckartal einmal jährlich den Fleiner Weinausschank an der Ausschankhütte am Fleiner See organisiert. Die Erlöse und Spenden der Aktion Ende Juni in Höhe von 1.500 Euro gingen bereits direkt und vollständig an das Projekt Trauma- und Trauerbewältigung im Ahrtal.

„Die schlimmen Ereignisse im Ahrtal werden bei uns allen genau ein Jahr später wieder ins Bewusstsein gerufen“, erinnert Markus Löffler, amtierender Präsident des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal. Daher habe man sich auch entschlossen, die aktuelle Charity-Aktion für ein Kinderprojekt im Ahrtal zur Verfügung zu stellen. Das Jahrhunderthochwasser vom Juli 2021 zählt zu den größten Flutkatastrophen in Deutschlands Geschichte. Über 180 Menschen kamen ums Leben, mehr als 800 wurden schwer verletzt. Der Sachschaden ging in die Milliarden.

„Die Menschen im Ahrtal werden noch über Jahrzehnte mit wirtschaftlichen und psychischen Folgen zu kämpfen haben“, so Löffler, der sich herzlich bei allen Gästen und Spendern bedankt. „Wenngleich sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so haben wir die Erlöse der Kiwanis-Bewirtung am 26. Juni 2022 mit Getränken, Grillwurst, Kaffee und Kuchen und auch die zusätzlich getätigten Spenden bereits zu 100 Prozent über den Spenden-Shuttle dem Projekt: Trauma- und Trauerbewälti­gung bei Kindern des Ahrtals zukommen lassen“, so Präsident Löffler weiter.

Unbeschreibliche Ängste, verzweifelte Eltern und ein zerstörtes Zuhause. Kinder und Jugendliche kämpfen besonders mit den Folgen der Flutkatastrophe. Das Kiwanis-Projektziel ist es, mit dem Spenden-Shuttle ein Netzwerk aus unterschiedlichen psychologischen Einrichtungen, mobilen Teams und erfahrenen Experten bei der Arbeit zu unterstützen. Kiwanis ist eine weltweite Organisation, die sich für das Wohl der Gemeinschaft und insbesondere für Kinder einsetzt.