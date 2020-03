Kreissparkasse Heilbronn legt Corona-Sofortprogramm auf

Mit einem Corona-Sofortprogramm stellt sich die Kreissparkasse Heilbronn an die Seite ihrer Kunden aus Mittelstand und Gewerbe in der Region. Das größte Kreditinstitut vor Ort trägt damit der Tatsache Rechnung, dass die Corona-Krise inzwischen auch die Wirtschaft in der Region Heilbronn erreicht hat und hier deutliche Bremsspuren zu hinterlassen droht.

„Unser Sofortprogramm steht unseren Geschäfts- und Unternehmenskunden ab sofort zur Verfügung“, erklärt Vorstandschef Ralf Peter Beitner. „Wir beweisen damit, dass wir auch in schwierigen Situationen an der Seite unserer Kunden stehen und sie durch gute und schlechte Zeiten begleiten“.

Das Sofortprogramm besteht aus fünf Bausteinen, die je nach individueller Situation des Kunden ausgewählt, kombiniert und auf seinen konkreten Bedarf hin zugeschnitten werden können. Bestehende Kreditlinien werden beibehalten und können gegebenenfalls sogar ausgeweitet werden. Regeltilgungen gewerblicher Kredite können bei Bedarf ausgesetzt werden. Zur Deckung von zusätzlichem kurzfristigen Liquiditätsbedarf stellt das Institut Liquiditätskredite, gegebenenfalls unter Einbindung der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg und/ oder der L-Bank, zur Verfügung. Die im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms der Bundesregierung von der KfW aufgelegten Unternehmenskredite werden künftig von der Kreissparkasse an ihre Kunden vermittelt.

„Mit diesem Maßnahmenpaket spannen wir ein tragfähiges Liquiditäts- und Finanzierungsnetz für unsere langjährigen Kunden“, erläutert der Sparkassenchef. Es steht ausschließlich bestehenden Kundenverbindungen zur Verfügung und wird ihnen helfen, eine sich verschärfende wirtschaftliche Sondersituation so gut wie möglich zu meistern. „Das ist unser konkreter Beitrag zur Bestandssicherung der regionalen Wirtschaft“, resümiert Beitner.