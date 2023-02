Kulanz zum Start des HNV JugendticketBW

Am 1. März startet das JugendticketBW. Ganz Baden-Württemberg entdecken, 365 Tage im Jahr für nur 1 Euro am Tag. In Stadt und Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis ersetzt es als HNV JugendticketBW das Sunshine-Ticket und die KidCard – die bisherigen HNV-Abonnements für Schülerinnen und Schülern.

Die ABO-Center im HNV-Land haben die Umstellung erfolgreich abgeschlossen. Knapp 35.000 neue Tickets wurden erstellt und versandt. Ein Teil der Tickets – insbesondere die für Grundschülerinnen und -schüler – werden jedoch über die Schulen ausgegeben. Hierfür lagen die Faschingsferien ungünstig. Aus diesem Grund werden manche ihre Tickets erst im Laufe dieser Woche erhalten.

Seitens des HNV gilt daher die Kulanzregelung, dass die Februar-Karten des Sunshine-Tickets und der KidCard noch bis einschließlich 5. März anerkannt werden. Die Kulanzregelung ist dabei auf Fahrten innerhalb des HNV-Lands beschränkt. Die landesweite Nutzung von Bus und Bahn ist nur mit dem JugendticketBW möglich.